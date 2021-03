Kötelező a maszkviselés és a távolságtartás a Normafánál is

A Hegyvidéki önkormányzat azt javasolja a kirándulni vágyóknak, hogy más kirándulóhelyeket is keressenek fel, például a budai hegyek kevésbé látogatott területeit.

A látogatók magas száma miatt a Hegyvidéki Önkormányzat arra hívja fel a Normafán kirándulni vágyókat, hogy a koronavírus-járvány miatt bevezetett maszkviselési és a távolságtartási szabályokat ott is tartsák be. Az elmúlt hetekben is nagyon sokan látogatták a Normafát kikapcsolódás céljából, és természetes, hogy az egyedül sétálók nem viselnek maszkot az erdőben. Csoportosulás esetén azonban a maguk és a többiek egészségének megóvása érdekében a Normafán is elvárt a maszkviselés és a távolságtartás - olvasható a XII. kerületi önkormányzat által az MTI-hez eljuttatott közleményben. Mint írták, továbbra is folyamatos a rendészeti, rendőri jelenlét a Normafán, ahol csak korlátozott számú parkolóhely áll rendelkezésre. A parkolóhelyek betelte után a Hegyvidéki Rendészet munkatársai visszafordítják a gépkocsikat, a szabálytalanul, tiltott helyen, zöldfelületeken, a környezetet károsító módon parkolókat pedig megbüntetik. A kerületi önkormányzat a járványhelyzetre tekintettel javasolja a kirándulni vágyóknak, hogy a Normafa mellett más kirándulóhelyeket is keressenek fel, például a budai hegyek kevésbé látogatott területeit. Az egyéni sportolást választók a Normafa mellett a Gesztenyés kert és a Városmajor futópályáit is igénybe vehetik - írták. A közleményben emlékeztettek, a járványhelyzetre tekintettel, a hatályos kormányrendelet értelmében közterületen, nyilvános helyen mindenki köteles 1,5 méter távolságot tartani más emberektől. A jogszabály szerint hatéves kor felett az utcán és a közterületen az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot kell viselni, ez alól csak az egyéni szabadidős sporttevékenység kivétel. Korábban itt is írtunk arról, hogy az elmúlt hetekben komoly közlekedési és parkolási gondokat okozott a Normafára kiránduló tömeg.