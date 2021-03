Az MKIK a boltok mielőbbi újraindítására tett javaslatokat

Kincses Gyula azt üzeni, a barátoknak most skype-on kellene egymást felhívniuk azért, hogy jövő húsvétkor legyen kit meglocsolni.



Ahhoz, hogy nyitásról lehessen beszélni, két hét olyan szigort követel a döntéshozóktól és a lakosságtól Kincses Gyula MOK-elnök, amilyen még nem volt. A Magyar Orvosi Kamara közleményben hívta fel a lakosság és a döntéshozók figyelmét a szabálykövető magatartásra illetve újabb szigorításokra. A szervezet elnöke az Inforádióban azt mondta:

"Az oltás lesz az, ami miatt május-júniusban ki lehet nyitni. De aki a jövő héten megkapja az oltást, annak semmi sem garantálja, hogy ezen a héten nem kerül kórházba vagy intenzív osztályra".

Kincses Gyula hozzátette, most és minden nap az emberek személyes felelőssége a védekezés, hogy ne fertőződjenek meg. A hétfői MOK-közleményből ezúttal szóban azt tartotta fontosnak kiemelni, hogy

"inkább legyen egy rövid, de nagyon szigorú zárás, mint elhúzódóan egy félig zárt és félig eredményes világ".

Felhívta a figyelmet arra, hogy mindent be kellene most zárni. Az alapvető tisztálkodási, higiéniás felszerelések mind kaphatók az élelmiszerboltokban is, az emberek pedig szervezzék ésszerűen a vásárlásukat, minimalizálják a boltban való tartózkodást. A barátoknak most szerinte skype-on kellene egymást felhívniuk azért, hogy jövő húsvétkor legyen kit meglocsolni azok közül, akiket szeretünk. "Muszáj a csoportosulást kerülni, a tömegközlekedést is" – mondta. "A számok sajnos minket igazolnak – két nap alatt meghalnak annyian, mint a tavaly tavaszi hullámban összesen –, a helyzet súlyossága változtat a közgondolkodáson és az intézkedéseken is. Mi Facebook-lájkokat nem gyűjtünk" – tette hozzá. A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint a lakossági fegyelem is elégtelen, miközben ezen múlik az, hogy az intenzív osztályok bírják-e a terhelést.