Menekülve a mexikói drogkartellek elől

Versekkel, mesékkel és illusztrációkkal, alkotó szervezetek összefogásával reflektál a lakhatási szegénység témájára a másodszor rendezett Otthonmesék online aukció.

Az otthontalanság, otthonra találás, otthonteremtés, otthonosság fogalmait a művészet eszközeivel jelenítik meg írók és képzőművészek a második alkalommal megrendezett Otthonmesék című kiállítás és aukció keretében, ezzel is ráirányítva a figyelmet a lakhatási szegénység és a hajléktalanság problémájára. Mások mellett Agócs Írisz, Baracsi Gabi, Bódi Kati, Igor Lazin, Maul Ági, Másik Zsófi, Miklós Rita, Tuza Edit és Zengővári Judit grafikáira, valamint a hozzájuk párosított szövegekre – többek közt Falcsik Mari, Ferencz Mónika, Kertész Edina, Kovács Vera, Molnár Krisztina Rita, Molnár T. Eszter, Sopotnik Zoltán, Turbuly Lilla és Wéber Anikó írásai – lehet licitálni. A szociális bérlakás-rendszert működtető Utcáról Lakásba! Egyesület (ULE), az írókat, költőket, illusztrátorokat tömörítő Író Cimborák, az Illusztrátor Pajtások szakmai csoport, és a képzőművészeket, grafikusokat, festőművészeket is tagjai közt tudó Hetirajz csoport közös projektjének célja, hogy közelebb hozza az otthontalanságról, otthonról való gondolkodást, és az ULE támogatásán át kézzelfogható változást is eredményezzen. Az egyesület által is képviselt szemlélet szerint a hajléktalanszállók nem képesek valós kivezető utat nyújtani a hajléktalanságból, ezért megfizethető bérlakásokat kell kínálni, és szociális munkával kell segíteni a beköltözőket. Jelenleg több mint hetven ember lakhatását biztosítják, köztük idős, krónikus betegséggel küzdők és gyerekes családok is vannak. Különböző tevékenységeik egyike az aukció: az első Otthonmesék program 2019-ben zajlott, akkor a hajlék, lakhatás, otthon kulcsszavak apropóján születtek kép-szöveg párok, amelyekből az árverésen befolyt kétmillió forintot az ULE mobilház programjának fejlesztésére fordították. A jelenlegi bevétel otthonépítő munkájuk bővítésére, lakásfelújításokra, illetve a lakóknak nyújtott szociális munka támogatására irányulna. Azért is kedvelik az árveréseket, mert így a csatlakozó művészeken keresztül mindazokhoz is eljuthat a lakhatási szegénység problémája, akik nincsenek az ő holdudvarukban, mondta lapunknak Papadopulosz Dóra, az egyesület kommunikációs munkatársa. Kiemelte, a művészet eszközeivel könnyebb eljuttatni sokakhoz az érzést, mit jelent hajléktalan embernek lenni és mit jelent félni az otthontalanságtól. – Más, szemléletformáló kampányokkal is dolgozunk, ilyen volt nemrég a Képzeld el… projekt, ami arról szólt, hogy megmutassuk, a lakhatási szegénység sokakat érint: beletartozik, aki hitelt fizet, aki alig tudja kifizetni az albérletét, aki szívességből lakik valahol, s aki rossz minőségű ingatlanban él. Széleskörű problémáról beszélünk, és azt szeretnénk megmutatni, hogy a szállók bővítése csak rövidtávú megoldás, szükség van a szállókról kivezető utakra. Papadopulosz Dóra hangsúlyozta, nagy szükség van az érzékenyítésre Magyarországon, különösen mivel európai viszonylatban is speciális a helyzet: olyan törvény van életben, ami a hajléktalanságot kriminalizálja, és börtönnel is fenyegeti azokat, akik az utcán élnek. – Ez megnehezíti, hogy a témáról a valódi probléma bemutatásával kommunikáljunk. Láttuk azt is, hogy a járványhelyzet elején elindult a hajléktalan emberek hibáztatása, s szintén nehezítő tényező, hogy a politikai szereplők között is vannak, akik tovább szítják az ellenséges hangulatot. Ezért mi próbáljuk minden lehetséges fórumon megmutatni, hogy nem az egyéni sorsokat kell megvizsgálni, és nem a legkiszolgáltatottabbakat kell hibáztatni, amikor egy társadalomban probléma van, hanem a rendszert kell megváltoztatni - zárta mondanivalóját Papadopulosz Dóra.Regisztrációt követően a www.aukcio.utcarollakasba.hu weboldalon április 11-én 21 óráig lehet licitálni az aukción szereplő kép-szöveg párokra. A műveket a Kelet Kávézó (1114 Budapest, Bartók Béla út 29.) kirakatában is meg lehet tekinteni.