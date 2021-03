Már mintegy 37 ezer doboz favipiravirt írtak fel a háziorvosok

A gyártók azt ígérik, nem lesz hiány a gyógyszerből, amely az otthon gyógyulók számára elérhető, amennyiben az orvos felírja.

Eddig csaknem 37 ezer doboz favipiravirt írtak fel a háziorvosok, amelyből 33 ezer dobozt már ki is adtak a gyógyszertárakban - közölte a kormányzati tájékoztató oldal . A portálon felidézték, hogy tekintettel a koronavírus-járvány harmadik hullámában meredeken emelkedő fertőzöttek számára már a házorvosok is felírhatják a koronavírus-fertőzés kórházi kezelésében hatásosnak bizonyult favipiravir tablettát az otthonukban gyógyuló enyhe vagy középsúlyos tüneteket mutató betegek kezelésére. Ezzel is elősegítik a betegség könnyebb lefolyását és csökkentik a kórházi kezelést igénylő betegek számát. A gyógyszer ingyenesen kiváltható. Jelenleg minden gyógyszertár részére, és rajtuk keresztül minden koronavírusos beteg részére - akinek a háziorvosa vagy a covid ambulancia orvosa javasolja - hozzáférhető a favipiravir. A Hungaropharma minden Magyarországi gyógyszertár részére képes legalább napi egyszer kiszállítani a megrendeléseiket - emelték ki. Magyarország favipiparir készletét a kínai és japán beszerzések mellett már a magyarországi gyártás is garantálja, hisz már két hazai gyártó is gyárt favipiravir tartalmú gyógyszert: az Egis és a Meditop - írta a kormányzati oldal.