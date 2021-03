Visszafizet minden előfoglalási díjat a koronavírus-vakcinát ígérő magáncég

A döntés összefügghet a Nemzetközi Oltóközpont ellen indult újabb kormányhivatali vizsgálattal.

- derül ki abból a levélből, amelyet a Nemzetközi Oltóközpont vezetője küldött szét, azoknak, akik korábban regisztráltak a magáncégnél. Kámány Roland mindezt a jogszabályi környezet változásával indokolta. Jelezte, az oltási sorrendet továbbra is érvényesnek tekintik, így ha megkezdhetik a vakcinák beadását akkor a jelentkezési sorrendben fogják kiértesíteni a pácienseket. Egyúttal újabb regisztrációt már nem fogadnak be. A döntés pár nappal azután született hogy - mint lapunk is megírta - a fővárosi kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztálya vizsgálatot indított a Nemzetközi Oltóközpont ellen a pénzért kínált előfoglalás miatt. Korábban a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely arról beszélt, minimális, vagy nullával egyenlő az esélye, hogy magáncégek is vakcinához tudjanak jutni, ezért ha valaki ilyennel találkozik, akkor egy szélhámossal van dolga, forduljon a rendőrséghez.