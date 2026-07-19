A SpaceX júniusi tőzsdei bevezetése minden korábbi rekordot megdöntött. A vállalat több mint 75 milliárd dollárnyi tőkét vont be, piaci értéke átlépte a 2000 milliárd dollárt, a fő tulajdonos Elon Musk pedig az első ember lett a világon, akinek a becsült vagyona meghaladta az ezermilliárd dollárt.
A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, de PCR tesztet is sokan rendelnek, főleg közvetlenül az utazás előtt.
A döntés összefügghet a Nemzetközi Oltóközpont ellen indult újabb kormányhivatali vizsgálattal.
Az állami vállalatokhoz jóval több tulajdonos és cégjegyzésre jogosult kapcsolódik, mint a magánszektor cégeihez, és ezeknek a személyeknek az életkora is magasabb, mint a versenyszférában - derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adataiból. Szektortól függetlenül igaz ugyanakkor, hogy a cégméret növekedésével csökken a nők száma a tisztségviselők között.