Elfogták a gödöllői templom berendezését felgyújtó férfit (video)

Egy hét alatt elfogták azt a férfit, aki még március 15-én behatolt Gödöllő görögkeleti templomába, ott több tárgyat is megrongált, majd felgyújtotta a bútorokat.

Elfogták az egyenruhások Cs. Róbertet, aki a gyanú szerint március 15-én este egy templom bejárati ajtaját előbb baltával bezúzta, majd berúgta azt. Ezután a hátsó padoknak esett neki: olajjal leöntötte őket és meggyújtotta azokat. Miközben lángra kaptak az ülőhelyek, a férfi felrúgott egy állványt is, valamilyen fehér anyaggal pedig leöntötte az ikonosztázt (ez a görögkeleti templomokban a szentélyt a hajótól elválasztó, képekkel ellátott fal - a szerk.). Végül felnyalábolta a magával hozott táskáját, és mint ki jól végezte dolgát, a templomkert kerítésén átmászva távozott. A rendőrség alig egy hét leforgása alatt azonosította a férfit, és le is csaptak rá. Bérelt lakásában több, a gyújtogatáshoz és a templom ajtajának betöréséhez használt eszközt is találtak. A 28 éves férfi a házkutatáskor "beszédesnek" bizonyult, csak úgy záporoztak a szájából a tegeződő fenyegetések és provokációk. Percekkel később viszont már együttműködő volt és higgadt.



A megrongált ikonosztáz Fotó: police.hu

Vallomást ugyanakkor nem tett, tettének motívumairól sem beszélt a nyomozóknak. Viselkedése alapján vélelmezhető volt, hogy a férfi valamilyen szert fogyasztott, ezért a rendőrök mintát vettek tőle.