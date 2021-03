Nehezen bírják a Covid-osztályokon dolgozó ápolók a pszichés nyomást

Az országos tisztifőorvos többek között mindenkit arra kért, hogy fertőződjön meg.

Szerdán már csak közel 24 percet késett a meghirdetett időponthoz képest az operatív törzs tagjainak napi nyilvános fellépése. A bocsánatkérés - csak úgy, mint mindig - elmaradt, így helyette Kiss Róberttől megtudhattuk, hány szabályszegő honfitársunkat kapták rajta a rendőrök az elmúlt 24 órában. Az alezredes közlése szerint 549 maszktalan embert találtak kedden, ebből 213-an kaptak csekket. Összesen 303-an akadtak, akik a kijárási tilalmat sértették meg - ismertette. – Nagyon fontos, hogy az erőinket koncentráljuk, a hatékony betegellátás szempontjából – jelentette ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília szerint ezt a célt szolgálja, hogy már a háziorvosokat is be lehet rendelni kórházi munkára. A koordinációt az országos kórházfőigazgatóság látja el. A szakember a sajtótájékoztatón megköszönte az oltópontokon végzett munkát, valamint a katonáknak azt, hogy "terelgetik" az embereket az oltóhelyeken. – Úgy zajlik a védőoltás, ahogy azt járványügyi szempontból kívánatos – fogalmazott, majd jelezte: sok olyan köszönőlevél érkezik a Nemzeti Népegészségügyi Központba, amely az oltópontok munkáját dicséri.

Bejelentette, hogy megkezdik a kritikus infrastruktúrában dolgozók - így a MÁV, a BKK és a paksi atomerőmű munkatársainak - oltását.

Müller Cecília bejelentése ugyan örömteli, mégis súlyos hibát vétett. Hiszen bizonyára ő is tisztában van azzal, hogy a BKK dolgozói szinte teljes egészében irodisták, tehát ők kevésbé vannak kitéve a járványnak, mint a BKV dolgozói (metró, busz, villamos vezetők, irányítók, karbantartók), akik naponta találkoznak munkájuk során tömegekkel. Vélhetően a tisztifőorvos utóbbiakra gondolt a bejelentése alatt. Az országos tisztifőorvos ugyanakkor a hibáján túllendülve osztotta meg a nap jó hírét a hallgatósággal, miszerint a szennyvizekben található örökítőanyagok stagnálnak, illetve némely helyeken csökkenést mutatnak. Ezért ismételt mérést végeznek, mert ennek prognosztikus jelentősége van, ez talán azt is jelentheti, hogy a járvány terjedése mérséklődhet. Müller Cecília egyébként ennek érdekében ma is felszólított mindenkit arra, hogy vigyázzon magára. Pontosabban csak próbálkozott ezzel, hiszen azt találta mondani:

Arra kérem önöket, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy megfertőződjenek és kórházi kezelésre szoruljanak, mert a kórházi ellátórendszer rendkívüli mértékű terhelésnek van kitéve.

A sajtótájékoztató végén újságírói kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos (hibátlanul) elmondta, az indiai és az új kínai oltóanyag behozatalára már engedélyt adtak a hatóságok, zajlanak a tárgyalások. Az első Janssen- szállítmány április második felében érkezhet, a pontos mennyiséget egyelőre nem lehet megmondani. Ugyancsak egy újságírói felvetésre válaszolva jelezte, a gyerekek nem olthatóak a jelenlegi vakcinákkal, de reményét fejezte ki, hogy számukra is lesz hamarosan használható készítmény.