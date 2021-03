Netanjahu jobboldali tömbje elvesztette többségét az izraeli parlamentben

A leadott szavazatok csaknem 90 százalékos feldolgozottságánál elvesztette többségét a törvényhozásban a Benjamin Netanjahu miniszterelnököt támogató tömb - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerdán.

A két éven belül negyedik parlamenti választáson 88 százalékos feldolgozottságnál a Benjamin Netanjahu kormányfőségét elfogadó jobboldali és vallásos pártok Naftali Bennet pártjával együtt 59 képviselői helyet szerezhetnek a kneszetben a százhúszból, mert átlépte a 3,25 százalékos parlamenti küszöböt a Raam nevű muszlim hagyományőrző arab párt, és ezzel átrendeződhetnek a parlamenti erőviszonyok. A párt a saját számításai alapján, - a szavazókörökben a szavazatszámlálásnál jelen lévő képviselőik adatai szerint - már korábban bejelentette, hogy elég szavazatot szerzett, de ezt csak később igazolták a hivatalos szavazatszámlálók. A Raamra adott szavazatok száma olyan magas, hogy már bizonyosan tagjai lesznek a következő törvényhozásnak. A további szavazatszámlálás már csak kisebb változásokat okozhat a kneszet összetételében, a pártok mandátum számának csökkenését vagy növekedését eggyel-eggyel - írta a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál szakértője. A jelenlegi eredmények alapján "királycsinálóvá" léphet elő ez a párt, vagyis meghatározhatja, hogy a Netanjahut támogató vagy az őt ellenző pártok csoportja alakíthat-e kormányt, mert ismét patthelyzet alakult ki, nincs többsége a kneszetben egyik tömbnek sem. Netanjahu és a legutóbbi választás előtt ellenzékben lévő Beni Ganz között a tavaly márciusi választás után megkötött koalíciós egyezmény átmeneti kormányzásra vonatkozó része szerint ha 2021. november 17-ig nem sikerül új kormányt alakítani, akkor automatikusan a centrista Kék-Fehér párt élén álló Beni Ganz lesz az ügyvivő kormány miniszterelnöke. Ez jelentős ösztönzést jelent Netanjahu számára, hogy valamiképpen kormányt alakítson vagy minél hamarabb új választásokat írasson ki már nyáron, ha számára kedvezőbb eredmény remél - emlékeztetett a The Times of Israel.