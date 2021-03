Horrorfilmbe illő egérinvázió Ausztráliában – Emberekre is veszélyesek a rágcsálók (videó)

Három embert megharaptak, egy férfi pedig vírusos agyhártyagyulladást kapott. A szakemberek az esőzésektől remélik, megállítják a rémálmot.

Az esőzésektől remélik, hogy megállítják az egérinváziót az ausztráliai Új-Dél-Wales állam északi részén. A rágcsálók populációja hirtelen óriásira nőtt Új-Dél-Wales és Queensland államok egyes részein, horrorfilmbe illő jelenetekről számolt be az ABC csatorna műsora. Három embert kórházba kellett vinni egérharapások miatt, egy férfi házi egerek terjesztette vírusos agyhártyagyulladást (LMC) kapott. Egy walgetti lakos arról beszélt, hogy míg korábban naponta akár 50-80 egeret is el kellett távolítania a kamrájából, az esőzések kezdete óta legfeljebb öt-tíz tetemet talál. Más lakosok azonban a nagy esők idején a házakban és a melléképületekben még több rágcsálót látnak, amelyek menedéket keresnek a víz elől. Steve Henry, az ausztrál nemzeti tudományos intézet (CSIRO) kutatója úgy vélte, az egerek annyira fejlett odúépítők, hogy nehéz megjósolni, miként hat rájuk a vízözön. „Ha rengeteg eső esik, elárasztja az egérlyukakat és elpusztíthatja a kicsinyeket, de a felnőtt állatok talán csak elmenekülnek és visszatérnek, ha elmúlik az áradás. A farmerek most kevesebb egeret látnak, de meg kell várniuk, míg minden kiszárad, hogy kiderüljön, az egerek csak elrejtőztek-e” – mondta az adásban. Az egerek rendkívül szaporák, egy nőstény 20 naponta hoz világra akár tíz utódot is – olvasható a CSIRO portálján. Az egérinvázió előzménye, hogy az aszály évei után Új-Dél-Walesben és Queensland egyes részein az esők miatt rekordtermést jegyeztek fel. A gabona- és más termények bőségének nemcsak az ember, hanem az egerek is örültek, számuk októberben a trópusi északi területeken robbanásszerűen megnövekedett, onnan terjedtek délebbre. Már az évszázadok óta legsúlyosabb egérinvázióról beszélnek Ausztráliában.