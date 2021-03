Maruzsa Zoltán: Nincs kőbe vésve az április 7-i iskolai nyitás

Jelenleg valószínűbb, hogy a jelenléti nevelés és oktatás visszaállítása kitolódhat egy kicsit.

A személyes jelenlét hiánya egyáltalán nem rontotta le a diákok teljesítményét, a tanulmányi átlagok, az érettségi vizsgák vagy éppen a középiskolai írásbeli felvételi eredményei a járvány idején is stabilan hozták a korábbi évek átlageredményeit – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Maruzsa Zoltán. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára szerint koránt sincs kőbe vésve az április 7-i iskolanyitás, de az egészen biztos, hogy nem kell otthon tölteni a tanévből hátralévő összes időt. Az érettségiről szólva a politikus azt mondta, január óta ostrom alatt állnak, hogy könnyítsenek a vizsgákon . A nagy kérdés az, hogy egyáltalán könnyítés-e a diákoknak az, ha nem lesz szóbeli – tette hozzá. Mint fogalmazott: a szaktárca mindenre nyitott, de az érettségi vizsgák forgatókönyvét végső soron az aktuális járványhelyzet fogja meghatározni. Maruzsa Zoltán szerint az elmúlt év során nagyon sokat fejlődött a tartalomszolgáltatás, több az okostankönyv, létezik egy részletes szakmai útmutató, és működik a Digitális Kollaborációs Tér, az informatikai háttér tehát sokat javult, de hatalmasat fejlődtek a pedagógusok is, az ő elkötelezett hozzáállásuk nélkül mindez nem lehetne eredményes . Az államtitkár beszélt arról is, hogy a járvány lecsengését követően érdemes lesz majd „felmérni a károkat”, így a tanulók lelkiállapotát is. Jelenleg arra kérték az intézményeket, hogy az iskolapszichológusok és a szakszolgálatok a járvány idején erre fordítsanak fokozott figyelmet és erőforrást, hiszen a személyes foglalkozások és találkozások kiesése lelkileg mindenkit megvisel.