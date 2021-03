Lengyelországban a leleplezésekre az ellenzék lejáratása a válasz

Az egymásra utaltság jegyében a felek rövid-, közép- és hosszú távra szóló konkrét intézkedéseken dolgoznak.

Kompromisszumkészségre utaló közös közleményben jelezte szerdán a brit kormány és az Európai Bizottság, hogy kész együttműködni a koronavírus elleni oltóanyagok elosztása felett kialakult, meglehetősen kiéleződött vita rendezése érdekében. A közlemény, amelyet a brit kormány részéről Boris Johnson miniszterelnök londoni hivatala tett közzé szerda este, leszögezi: a két fél ugyanazzal a világjárvánnyal néz szembe, és e járvány jelenlegi harmadik hulláma közepette az eddigieknél is fontosabb az együttműködés Nagy-Britannia és az Európai Unió között. A kommüniké szerint London és az Európai Bizottság tárgyalásokat folytat arról, hogy miként lehetne kölcsönösen kedvező kétoldalú viszonyrendszert kialakítani a koronavírus-járvány ügyében. Az egymásra utaltság jegyében a felek rövid-, közép- és hosszú távra szóló konkrét intézkedéseken dolgoznak a mindkét fél számára előnyös helyzet kialakítása végett, és azért, hogy bővíteni lehessen az oltóanyag-ellátást mindenki számára - áll a közleményben. A tájékoztatás nem tér ki arra, hogy London és az Európai Bizottság pontosan milyen intézkedéseken dolgozik. A közlemény leszögezi azonban, hogy végső soron a nyitottság és az összes országra kiterjedő globális együttműködés a világjárvány leküzdésének két kulcsfontosságú eleme. A kommüniké szerint a felek folytatják a tárgyalásokat. Az utóbbi hetekben egyre élesedő vita alakult ki London és az EU között az unió területén - főleg a brit többségi tulajdonú AstraZeneca gyógyszeripari óriáscég által - gyártott vakcinák elosztásáról. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az elmúlt napokban több olyan nyilatkozatot is tett, hogy az EU-nak megvannak az eszközei a vakcinaexport megakadályozására , különösen abban az esetben, ha az unió területéről a gyártók olyan országokba akarnak oltóanyagot exportálni, amelyekben magasabb az oltottsági arány, mint az EU-ban. Ez az ügy lesz az egyik központi napirendi pont az uniós vezetők csütörtökön kezdődő online csúcsértekezletén is, amelyen az Európai Bizottság - a testület tisztviselőinek csütörtöki jelzései szerint - javaslatokat terjeszt elő az EU-ból más országokba irányuló vakcinaexport szorosabb ellenőrzésére. A bizottság az oltóanyagexport elbírálásának egyik kritériumává kívánja tenni annak megvizsgálását, hogy fennáll-e viszonosság a kivitel célországa és az EU között a vakcinakereskedelemben. Ez alig burkoltan Nagy-Britanniára vonatkozik, ahová az EU szerint a vakcinagyártók eddig legalább tízmillió adag oltóanyagot szállítottak uniós országokban működő üzemeikből, Nagy-Britanniából ugyanakkor az Európai Bizottság szerint eddig egyetlen dózis oltóanyag sem érkezett az EU-ba. Nagy-Britanniában - amely tavaly januárban kilépett az Európai Unióból - a felnőtt lakosságnak már több mint a fele megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát. Boris Johnson brit miniszterelnök a londoni alsóház bizottsági elnökei alkotta összekötő bizottság szerda esti meghallgatásán kijelentette: nem hiszi, hogy "értelmes" lépés lenne bárki részéről az oltások, a vakcina-alapanyagok vagy a gyógyszerek forgalma elé akadályokat emelni. Johnson alig burkoltan az ilyen lépések lehetséges gazdasági következményeire figyelmeztette az EU-t, mondván: egyes vállalatok "következtetéseket vonhatnak le" jövőbeni beruházási terveikkel kapcsolatban olyan országokban, amelyek önkényes döntésekkel akadályozzák az oltóanyagok forgalmazását. A Népszava itt írt arról , hogy a brit kormányfő azt szeretné megakadályozni, hogy a vakcina vita kíméletlen szemet-szemért, fogat-fogért háborúskodáshoz vezessen az Egyesült Királyság és az EU között.