Bírálják a lengyel kabinet javaslatát

Apró engedményt ajánlott fel a lengyel kormány azt követően, hogy többször is tízezrek tüntettek a jobboldali radikális-nacionalista Jog és Igazságosság (PiS) demokráciaellenes intézkedéseivel szemben. A kabinet törvényjavaslata azt írná elő, hogy az alkotmánybíróságban a döntéseket az egyszerű többség helyett kétharmaddal kell elfogadni, s a szavazás akkor érvényes, ha az eddigi 13 helyett 15 bíró van jelen.