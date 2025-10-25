Az óvatos kompromisszum senkit sem elégít ki.
A lengyelországi elnökválasztási kampányban felbukkannak a szélsőségesek is. Antiszemita programmal állt elő a botránykeltő Gregorz Braun európai parlamenti képviselő. A koalíció pártjai saját jelöltet indítanak.
A lengyel miniszterelnök mielőbb fel akarja számolni az előtte kormányzó Kaczyński-féle PiS örökségét.
Érzelmektől átfűtött, megbékélésre szólító elemek jellemezték az új miniszterelnök expozéját. 2024 januárjától havi 800 zlotyra (mintegy 70 ezer forintra) emelik a családi pótlékot, 30 százalékkal pedig a pedagógusok fizetését.
Három héttel az október 15-i lengyelországi választások előtt a kormánypárti és ellenzéki erőviszonyok alig változnak. Fej Fej mellett halad a két vezető politikai erő.
Október 15-én a parlamenti választással egy időben népszavazást rendeznek Lengyelországban.
A jobboldali nacionalista kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) változtat befogadó politikáján a szélsőjobboldal hatására.
Az Európai Néppárt elnöke hivatalosan még nem mondott le, de már belevetette magát a belpolitikai csatározásokba.
Azt követeli a lengyel főügyészség, hogy a törvényhozás felsőháza, a szenátus fossza meg mentelmi jogától saját elnökét, Tomasz Grodzki orvosprofesszort.
Jelentős fölénnyel nyerte meg ugyan a lengyel populista kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) a parlamenti választást, de a neheze csak most jön.
Bizalmatlansági indítványt nyújtott be pénteken a lengyel ellenzéki Polgári Platform (PO) a kormány ellen - jelentette be parlamenti sajtóértekezletén a fő ellenzéki párt elnöke, Grzegorz Schetyna.
Felhagyott csütörtök délelőtt a december 16-a óta folytatott parlamenti ülősztrájkjával a legnagyobb lengyel ellenzéki párt, a Polgári Platform (PO), Grzegorz Schetyna pártelnök egyúttal Marek Kuchcinski házelnök lemondásának indítványozását helyezte kilátásba.
A lengyel parlament elfogadta azt a törvényt, melynek révén csökken az alkotmánybíróság befolyása, illetve működésképtelenné teheti az alaptörvény felett őrködő testületet. A PiS 235 képviselője szavazott az előterjesztésre, 181-en voltak ellene.
Apró engedményt ajánlott fel a lengyel kormány azt követően, hogy többször is tízezrek tüntettek a jobboldali radikális-nacionalista Jog és Igazságosság (PiS) demokráciaellenes intézkedéseivel szemben. A kabinet törvényjavaslata azt írná elő, hogy az alkotmánybíróságban a döntéseket az egyszerű többség helyett kétharmaddal kell elfogadni, s a szavazás akkor érvényes, ha az eddigi 13 helyett 15 bíró van jelen.
Jaroslaw Kaczynski pártja, a populista konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) egyedül kormányozhat Varsóban, a lengyel rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy egy tömörülés megszerezte az abszolút többséget a szejmben.
Lengyelországban a konzervatív jobboldal aratott győzelmet a vasárnapi parlamenti választásokon. Ha a végeredmény igazolja az exitpoll-jóslatokat, Jaroslaw Kaczynski pártja, a Jog és Igazságosság – először a lengyel rendszerváltás óta – egyedül is képes lesz kormányt alakítani. Ha végül mégis elmarad néhány mandátummal az abszolút többségtől, találhat koalíciós partnert céljai véghezviteléhez. A lengyel baloldalnak nem lesz képviselete a szejmben.
Varsóba vasárnap „befuthat a budapesti gyors”: az Orbán-kormány politikáját sok tekintetben követendő példának tekintő Jaroslaw Kaczynski pártja, a Jog és Igazságosság (PiS) a fő esélyes a győzelemre a parlamenti választásokon, sőt akár az abszolút többséget is megszerezheti. Brüsszelben az első Kaczynski-kabinet teljesítménye alapján nem sok jóra számítanak, s aggódnak a befektetők is.
Néhány órával a Magyarország-Feröer-szigetek labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőmérkőzés előtt a Jászai Mari tér parkos részén "Rúgj gólt a rasszizmus ellen!" címmel nyilvános szabadtéri kapura lövést rendezett a Polgári Platform.
Csütörtökön lépett hivatalba az új lengyel elnök, aki minden közvéleménykutatásra rácáfolva nyerte meg tavasszal az elnökválasztást a hivatalban lévő Bronislaw Komorowski ellen. Andrzej Duda feladata az lehet, hogy előkészítse a terepet a nacionalista-konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) számára az őszi parlamenti választásra.
Malgorzata Kidawa-Blonskát, a kormányzó Polgári Platform (PO) jelöltjét választották meg csütörtökön a lengyel parlament alsóháza, a szejm új házelnökének, miután elődje, Radoslaw Sikorski a terebélyesedő lehallgatási botrány miatt lemondott.
A kabinet után a kormányzó Polgári Platform (PO) vezetésében is változtatásokat hajthat végre a lengyel miniszterelnök. Ewa Kopacz jövő héten jelenti be, hogy kiket jelöl a hét közepén, a lehallgatási botrány újabb fejezete nyomán lemondatott miniszterek és államtitkárok helyébe. A kormányfő előre menekül, kemény kézzel igyekszik kezelni a válságot, de négy hónappal a parlamenti voksolás előtt a személycserék aligha hoznak megoldást.
Lengyelországban meglepetésre a populista konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) jelöltje nyerte az elnökválasztást, s ez intő jel a kormányzó koalíció nagyobbik pártja, a középjobb Polgári Platform (PO) számára az ősszel esedékes parlamenti választások előtt.
Friss adatok szerint újra vezet a lengyel elnökválasztási versenyben a jelenlegi államfő. Boris Komorowski a TVN csatorna számára készült Millward Brown-felmérés szerint a voksok 47 százalékára számíthat az elnökválasztás május 24-i második fordulójában, míg ellenfele, Andrzej Duda 44 százalékot kapna. Komorowski támogatottsága 7 százalékkal erősödött a múlt vasárnapi tévévitát követően az előző felméréshez képest, Duda népszerűsége nem változott.
Lengyelországban vasárnap tartják az elnökválasztást. Bronislaw Komorowski, a kormányzó középjobb Polgári Platformhoz (PO) közelálló jelenlegi köztársasági elnök sokáig azt remélte, hogy az első fordulóban elnyerheti a választók többségének bizalmát, a friss felmérések szerint azonban népszerűsége 40 százalék alá esett. Mivel 11 induló pályázik a köztársasági elnöki posztra, várhatóan második fordulót tartanak május 24-én. Második helyre a Jog és Igazságosság (PiS) vezette konzervatív jobboldali választási tömörülés jelöltje, Andrzej Duda futhat be.
Jól szerepelt a nagyvárosokban a kormányzó Polgári Platform (PO), de összességében gyengült az erősödőben lévő konzervatív ellenzéki tömörüléssel, a Jog és Igazságosság (PiS) párttal szemben. A lengyel helyhatósági választások második fordulójában a 16 vajdasági székhely közül 11-ben kellett újra szavazni.
A volt parlamenti képviselők, ismert közéleti szereplők által megalakított Polgári Platform közleményben tudatta: mély megdöbbenéssel értesültek arról, hogy több ismert közéleti szereplőt, köztük az adóhivatal elnökét és a miniszterelnök tanácsadóját korrupció vádja érte, ráadásul olyan körülmények között, hogy nehezen tudják megvédeni magukat. Mi nevezett személyekről semmi ilyesmit föl nem tételeznénk - teszi hozzá a közlemény. Mint a Népszava is megírta, korrupciós ügyek miatt néhány állami alkalmazott, kormányközeli személy nem kaphat beutazási engedélyt az Egyesült Államokba.
A polgárok bizalmának visszanyerése a fő célja az új lengyel kormányfőnek. Ewa Kopacz tegnap mondta el programbeszédét a szejmben. A Polgári Platform által állított új miniszterelnök múlt héten mutatta be kormányát. A miniszterelnök váltást az tette szükségessé, hogy Donald Tusk novembertől Brüsszelbe költözik, az Európai Tanács elnökévé választották.
Lengyel lapértesülések szerint Bronislaw Komorowski lengyel elnök egyelőre nem dönt arról, hogy elfogadja-e miniszterelnök-jelöltnek a kormányzó Polgári Platform (PO) által ajánlott Ewa Kopaczot, a parlament alsóházának (szejm) elnökét.
Lengyelország joggal büszke miniszterelnökére, akit az Európai Tanács elnökévé választottak. Ez azonban azt is jelenti, hogy Donald Tusk december elsejével elfoglalja posztját Brüsszelben, vagyis odahaza új kormányfőt kell a helyére állítani. Varsóban folyik a találgatás, ki lenne a legalkalmasabb utód, aki Tusk pártját, a kormányzó Polgári Platformot (PO) a győzelem reményében vezetheti a 2015 októberében esedékes, következő parlamenti választásokon.