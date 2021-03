Húsvétra lezár Kelet-Ausztria

Az osztrákok elővigyázatosak, jóllehet náluk csak nyolcadannyian halnak meg a koronavírus szövődményeiben naponta, mint hazánkban.

Szigorú zárlat lép életbe három kelet-ausztriai tartományban - Bécsben, Burgenlandban és Alsó-Ausztriában - április 1. és 6. között: 24 órás kijárási tilalom, amit csak élelmiszer- és gyógyszerbeszerzés illetve segítségnyújtás szakíthat meg. A húsvéti ünnepeket körülölelő zárlat, amely lakatot tesz a kereskedelemre és a szépségiparra (a kereskedelmi szövetség félmilliárd eurós forgalomkiesést a három tartomány közel tízezer üzletében), kiterjeszti az FFP2 jelzésű maszk viselését minden olyan zárt térre, ahol több mint egy ember tartózkodik, és a frekventált külterekre is. Az iskolák április 11-ig nem fogadnak tanulókat, marad az internetre épülő távoktatás, amely a nyitás után rendszeres szigorú tesztet ír elő a diákoknak. Az otthoni dolgozást nem sikerült rendeleti úton kötelezővé tenni, mert a munkáltatókat és a munkavállalókat képviselő szociális partnerek nem járultak hozzá, de a munkahelyükre bejárók legalább heti egy alkalommal tesztelésre kötelezettek. A legkeményebben az osztrák határátkelőkön szigorítanak, különös tekintettel az Ausztriában dolgozó ingázókra. „Minden autót megállítunk, minden tesztigazolást elkérünk“ - idézi az Österreich című hetilap a hegyeshalmi-nickelsdorfi határőröket. A szigorításról 1341 katona gondoskodik, az előírások az Ausztriába ingázóknál heti két negatív tesztet követelnek. Az osztrák lapok felhívják a figyelmet a korrupt laborokra, az igazolások fekete piacára - ez egyébként egész Európában virágzik. Legutóbb egy 17 fős ukrán társaságot lepleztek le, amely fotoshopon készült munkaszerződéssel, szállodafoglalással és korona-teszttel felszerelve próbált meg Ausztriából Münchenbe utazni. De híre ment egy 58 éves román beteggondozónak is, aki hamis papírokkal utazott, s mint kiderült, coviddal fertőzött volt, 90 éves munkaadóját meg is betegítette. A kemény fellépés, a tüzetes ellenőrzés kiterjed a schwechati repülőtér utasaira is. A szerda este közzétett rendelkezéseket több napos vita előzte meg. Ausztriában romlik a járványhelyzet, országosan lassan felfelé kúszik a napi esetszám, a héten már mindennap három ezer feletti fertőzöttet regisztráltak, az áldozatok száma viszont még 30 körül mozog. A legsúlyosabb a helyzet a fővárosban, ahol a korábbi derűlátó jelentésekkel szemben kiderült, hogy minden intenzív ágy a kórházakban foglalt, egyéb operációk, beavatkozások elhalasztásával próbálják az ágykapacitásokat növelni. Eredetileg felmerült, hogy a három tartományban március 27-től két hetes lezárást rendelnek el, ettől végül ugyanúgy elálltak, ahogyan attól az elképzeléstől is, hogy az éttermek, kávéházak teraszát megnyitják. A legszigorúbb feltételeket az egészségügyi miniszter és a bécsi polgármester követelte, a többiek leginkább a kereskedelem nyitva tartását szerették volna, mondván, a korlátozások révén ott csak kevesen fertőződnek. Úgy hírlik, hogy április 7-től a kötelezővé teszik a tesztelést a kereskedelemben dolgozók számára, ehhez azonban módosítani kell a covid-törvényen. A kelet-ausztriaihoz hasonlóan rossz a helyzet például Salzburgban, ahol a hétnapos megbetegedési átlag 100 ezer főre 298,9, több, mint Bécsben, a drasztikus keleti lépéseket azonban a kórházi telítettséggel magyarázzák. Az ország legnyugodtabb része Vorarlberg, ahol március 15-e óta általános nyitást engednek.