Megverekedtek volna, de egyikük inkább úgy döntött, hogy elgázolja a másikat

Sokáig nem lehetett tudni, hogy a férfiak hogyan tűntek el.

Befejezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya É. Imre 64 éves győri lakossal szemben előre kitervelten, nyereségvágyból, több emberen elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott ügy vizsgálatát - írja a police.h u. A megalapozott gyanú szerint a férfi 2018. március 31-én a kora reggeli órákban az egyik abdai töltőállomáshoz találkozót beszélt meg egy 55 éves mosonmagyaróvári villanyszerelővel, akit az Ikrényben található telkére csalt, ott a gyanú szerint megölte őt. A feltételezett elkövetőt meggyanúsították a nyomozók azzal is, hogy 2015. június 3-án a délutáni órákban szintén Ikrény térségében végzett egy váci férfival - miután előzőleg erre az időpontra és helyszínre találkozót beszélt meg vele – azért, hogy a sértett által Ausztriában bérelt markológépet megszerezze. Az ügyben a bejelentést 2018. március 31-én 16 órakor a mosonmagyaróvári sértett felesége tette a rendőrségen. Az asszony elmondta, hogy a férje reggel 5 órát követően ment el otthonról kisteherautójával, azóta azonban életjelet nem adott magáról. A nő azt is elmondta, hogy a párja korábban É. Imrével beszélt meg találkozót, mivel a győri vállalkozó több ezer euróval tartozott neki. A három éven át tartó nyomozás során a rendőrök megtalálták a vállalkozó telkén a sértett szerszámait, az eltűnésekor viselt ruházatának egy darabját, illetve az autóját is, amelyek alátámasztották azt a feltételezést, miszerint a mosonmagyaróvári villanyszerelővel a 64 éves É. Imre végezhetett. Ráadásul a feltételezett elkövető többször ellentmondásba keveredett önmagával vallomásai során, valamint az ügyben meghallgatott tanúk által elmondottakkal is. A hatóság tudomására jutott információk alapján egyre inkább szorult a hurok a győri férfi körül. 2018 júliusában a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói megtalálták és lefoglalták egy 2015-ben eltűnt partnerének a gépkocsiját is, amivel egy É. Imrével megbeszélt találkozóra indult útnak, majd ezt követően rokonai soha többé nem látták viszont őt. Az eljárás során, Ausztria területén megtalálták az általa bérelt markológépet, amit É. Imre használt a férfi eltűnését követően. Ekkor a feltételezett elkövetőt a rendőrök meggyanúsították a 2015 évben eltűnt váci lakos sérelmére előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettével is.