Freedom House: Csak részben szabad Magyarország

Az oktatási-nevelési intézményeket csak akkor szabadna újra nyitni, miután a beoltottak védettsége kialakult - nyilatkozta a Népszavának Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke.

– Örülünk Gulyás Gergely miniszter bejelentésének, de ezt a lépést sokkal hamarabb kellett volna megtenni. Túl nagy áldozatok mellett jutottunk el idáig – nyilatkozta a Népszavának Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke, miután a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön közölte: a tavaszi szünet utánra, április 7-ére tervezett iskolanyitás helyett legkorábban április 12-én, de az is lehet, hogy április 19-én térhet vissza az élet az iskolákba. Ez előtt pedig be fogják oltani azokat a pedagógusokat, óvónőket, bölcsődei dolgozókat, akik regisztráltak az oltásra. Szabó Zsuzsa elmondta, a PSZ számos kiállása, követelése után saját sikerének is tekinti a döntést, ugyanakkor elszomorítja, hogy erre azt követően került sor, miután már több mint 60 halott van az oktatásban a koronavírus-járvány következtében – legalábbis a szakszervezet ennyiről szerzett tudomást. A PSZ elnöke hangsúlyozta: az oktatási-nevelési intézményeket csak akkor szabad újra nyitni, miután a beoltottak védettsége kialakult. Annak eldöntését, hogy erre sor kerülhet-e április 19-éig, a szakemberekre bízza. A PSZ hétvégi gyorsfelméréséből kiderült, hogy tagjaik körében jelentősen emelkedett azoknak az aránya, akik beoltatnák magukat: a megkérdezettek 72 százaléka válaszolt igennel, míg az év elején csak 43 százalékuk tartotta fontosnak az oltást.