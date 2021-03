Tájékoztatót kaptak a háziorvosok az AstraZeneca oltásról

A gyermekeink lelki világára is figyelni kell, mondta a tisztifőorvos.



– 632 maszkot nem viselő emberrel találkoztak a rendőrök szerdán. A vendéglátóhelyeken nem kellett intézkedni, ideiglenes bezárásra sem került sor – kezdte az Operatív Törzs csütörtöki tájékoztatóját Kiss Róbert rendőr alezredes. Elmondta, több mint 300 ember nem tartotta be a kijárási korlátozást, és 8378 hatósági házi karantént rendeltek el. – Heroikus küzdelem zajlik a járvánnyal szemben, emelkedik az elhunytak szám a, mert hazánkban is a brit-variáns dominál – kezdett bele beszédébe Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos ezzel kapcsolatban kifejtette, egy fertőzött 4 másik személyt tud megfertőzni, ha egy légtérben negyed órán túl tartózkodnak, ezért Müller arra kért mindenkit, hogy regisztráljon az oltásra. Emellett kijelentette: a világ négy sarkába elmennek, hogy vakcinát szerezzenek a magyar emberek számára. Müller Cecília egy bejelentést is tett, miszerint elkezdték kidolgozni a pedagógusok, óvónők oltási tervét. A tisztifőorvos őket is arra kérte, hogy regisztráljanak, bár köztük sokan, már az életkorukból adódóan megkapták az oltást. Az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján elhangzott az is, hogy

ma délután elindítják azt a honlapot, ahol azok, akik már regisztráltak az oltásra, de még nincsenek beoltva, lekérdezhetik, hogy a regisztrációjuk milyen státuszban van.

A weblap használata egyszerű lesz: a TAJ számmal és születési dátummal lehet belépni, utána egy üzenet jelenik meg a képernyőn. – Ha ebben a válasz igen, akkor a regisztráció biztosan nyilvántartásban van, és idővel fogják hívni az érintettet az oltásra – jelentette ki Müller Cecília. Hozzátette, amennyiben valakinél a "nem" válasz jelenik meg, akkor sem kell megijedni, csak még zajlik az adatok feldolgozása. Ugyanakkor ha már több hét eltelt a regisztráció óta és ennek ellenére a nem üzenet jelenik meg, valószínűleg pontatlanul rögzítette az adatait a felhasználó. – Ezt az adatvedelem@neak.gov.hu e-mail címen lehet javítani – jelezte a tisztifőorvos. Müller Cecília bejelentette azt is, hogy kijelöltek hét laboratóriumot az esetleges új variánsok azonosítására. Jelenleg zajlik a laboratóriumok felkészülése a munkára. Végül a tisztifőorvos a gyermekekről is beszélt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kicsik mentális egészsége most kiemelten fontos kell legyen, hiszen ők már azt sem szeretik, hogy nem járhatnak iskolába. A szakember ezért arra kérte a szülőket, hogy magyarázzák el a helyzetet a kicsiknek, beszélgessenek velük. El kell oszlatni a félelmet és olyan programokat kitalálni, ami a járványügyi helyzetben megtehető. –Ilyen egy kirándulás, otthon a házi munka, sütés-főzés – sorolta Müller Cecília.