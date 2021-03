Kultúra a karanténban

A kanadai énekes, The Weeknd már egy éve sokkolja bizarr klipjeivel az internetet, a rajongók pedig élvezik.

A popzenében nem elég a jó énekhang – elkélnek a botrányok is. A sokkolás persze napjainkban nehéz, a sztárok ugyanis az ezredforduló óta már mindent megmutattak a leszbikus csókon át a mellvillantásig. Tudja ezt a háromszoros Grammy-díjas kanadai énekes, Abel Tesfaye is – művésznevén: The Weeknd –, aki egy éve totális imidzsváltáson ment át: a szolid, fekete bőrdzsekijét tűzpiros zakóra cserélte, a korábbi rasztahaját elhagyta, és egy sportautóba szállva nekivágott a nagyvárosi éjnek, hogy aztán a legvéresebb kalandokba keveredjen immár nyolc klipen át. Merthogy The Weeknd tavaly óta csak és kizárólag a leírt ruházatban jelenik meg, és közben egyre torzabb és véresebb arccal – hívják meg fellépni egy késő esti amerikai talkshow-ba vagy egy rangos zenei díjátadóra. A rajongók persze élvezik az új stílt, amit kellően jeleznek a nézettségi adatok, és hogy az énekes 2020-ban a legtöbb bevételt hozó előadók között szerepelt. De mi lehet The Weeknd sikerének a titka? A rövid válasz: Abel Tesfaye remek énekhangja, és persze a jól felépített marketing, amely lépésről-lépésre ki lett dolgozva. A korong „After Hours” elnevezése egyrészt Martin Scorsese 1985-ös azonos című fekete komédiájára utal (nálunk Lidérces órák néven futott), melynek programozó főhőse éjfélt követően New York SoHo negyedében egy olyan rémálomba csöppen, melyben sorra követik egymást a legszörnyűbb események. The Weeknd klipjei is ezen a nyomvonalon haladnak, és folytatásos történetként állnak össze: az első, Heartless című klipben Tesfaye és egy zenei producer haverja Las Vegas neonfényes utcáin sétálnak részegen, majd miután az énekes megnyal egy varangyosbékát, hirtelen drogos vízióba keveredik. Innentől pedig nincs megállás, a következő, világszinten is sikert hozó Blinding Lights videóban Tesfaye fekete bőrkesztyűt húz, kabrióba száll, és tövig nyomja a gázpedált, hogy a Las Vegas-i éjszakában hajtson végig a neonban úszó városon. Ami viszont ezután következik az maga a nagybetűs horror, a klipek ugyanis egyre véresebbek lesznek, melyet jól jelez, hogy a YouTube a megnézésükhöz a korhatár megerősítését kéri. Az In Your Eyes videóban Tesfaye gyilkossá válik, és egy szőke hajú afroamerikai nőt próbál egy konyhakéssel leszúrni, áldozata viszont megelőzi, és egy baltával csapja le az énekes fejét, amellyel aztán erotikus táncot lejt egy földalatti buliban, majd egy ház tetején – miközben hosszú ujjával annak hajába túr. Szintén sokkol a Too Late: ebben két befáslizott fejű hölgy vezet egy autót, miközben az úton meglátják Tesfaye levágott fejét, melyet hazavisznek a villájukba, hogy aztán egy kigyúrt férfi testére illesszék, majd ágyba bújjanak vele. Tesfaye innentől fogva még furábban néz ki: novemberben az American Music Awards díjkiosztón egy Los Angeles-i üres hídon énekelt gézbe burkolt arccal, az idei Super Bowl felidejében pedig egy csapat szintén befáslizott fejű táncossal lépett fel. Hogy mit jelent a motívum, a Save Your Tears című klipben derült ki, amelyben az énekes már szétplasztikázott ábrázattal énekelt egy klub közönsége előtt pisztollyal a kezében. Tesfaye elmondása szerint azért jelent meg így a klipben, hogy ezáltal hívja fel a figyelmet a hollywoodi hírességek abszurd szépségideáljára. Az új klipek kapcsán persze számos kérdés felmerülhet. Az egyik legfőbb, hogy vajon manapság tényleg csak sokkolással lehet-e elérni, hogy jobban fogyjon egy lemez, és hogy milliók klikkeljenek a videókra? Szintén kérdéses, hogy a popipar a sokkolás terén elérte-e a plafont, és a korhatáros klipeknek már csak a média szabályozása jelenti a gátat? Avagy elképzelhető, hogy Tesfaye célja az új imiddzsel, hogy felhívja a figyelmet a popipar külsőségeire, és bebizonyítsa, hogy a hangsúly inkább a zenén van? Egy olyan előadó esetében, akinek a hangját Michael Jacksonéhoz hasonlítják, lehet, hogy az utóbbiról is szó van.