A Néppártból kiugrott Fidesznek nem jön össze az új frakció, pontosabban nem bíbelődik vele

Nem érti a főpolgármester, úgy érzi, eszelős és embertelen a kormányzati politika.

Van-e bárki, aki szerint a tomboló járvány idején kórházat kell bezárni, hogy a helyén irodaház legyen - ezt a kérdést tette fel közösségi oldalán Karácsony Gergely, majd rögtön meg is válaszolta. És a megfejtése nem meglepő: b ármennyire is megdöbbentő, de van ilyen. A magyar kormány az - fakadt ki a főpolgármester.



Elkeseredésének oka, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyoldalúan felmondta a bérleti szerződést a XIII. kerületi Szabolcs utcai ingatlanra, ahol a főváros hajléktalanokat ellátó kórházat működtet. Helyére „központi költségvetési szervet” költöztetnek. A főpolgármester szerint január óta három miniszterrel próbálták megértetni a helyzet tarthatatlanságát, Orbán Viktor figyelmét is felhívta az ügyre a héten, próbálta a lehető legtöbb kormányzati döntéshozó szájába rágni, hogy a kormány a kiszolgáltatott emberek ellátását sodorja veszélybe, újabb terheket rak az így is az összeomlás szélén álló egészségügyi intézményekre. A hajléktalan kórházban heroikus munkát végző orvosok és ápolók 50 férőhelyen krónikus belgyógyászatot, 23 férőhelyen ápolási osztályt, 18 férőhelyen a 24 órás háziorvosi szolgálathoz kapcsolódó lábadozót működtetnek, és éjszakai szállást is biztosítanak a legkiszolgáltatottabb embereknek. Karácsony Gergely szerint a fővárosnak ilyen kórházi ápolásra nincs más alkalmas ingatlana.

A kormány nem tudott csereingatlant felajánlani, de ragaszkodik az irodaberuházáshoz, noha a kórház nagymértékben hozzájárult, hogy a hajléktalanok közt a koronavírus-járvány első és második hullámában nem alakult ki gócpont.

A drámai harmadik hullámban az intézmény szintén jelentősen segíti a kórházi kapacitások jobb kihasználását, hisz elvégzi a fertőzött hajléktalanok utókezelését. "Védjük a hajléktalanokat, védjük a budapestieket, óvjuk a kórházak teherbíróképességét. Van e bármi, ami most ennél fontosabb? Egy irodaberuházás biztosan nem az", summázta Karácsony. A járvány lecsengése után a Fővárosi Önkormányzat kész tárgyalni a hajléktalan kórház elköltöztetéséről, de most ez kivitelezhetetlen.