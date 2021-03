Úgy halnak meg 13 százalékkal többen a járványban, hogy késnek a statisztikák és minden más jobb lett

A januári statisztikákat például most korrigálták több száz halott adataival.



Közzétette a Központi Statisztikai Hivatal a februári demográfiai folyamatokról szóló gyorstájékoztatóját. A mostani adatközlés azért is érdekes, mert most telt el 12 hónap a járvány megérkezése óta, így a statisztikusok azt is meg tudták írni:

2020 márciusa és 2021 februárja között a halálozások száma 13, a születéseké 1,5 százalékkal volt magasabb, mint 2019. március és 2020. február között.

Ha a februári adatokat nézzük, önmagában annyira rossznak nem is tűnik a helyzet. A halálozások száma ebben a hónapban 11 024 volt, ami 116 fővel kevesebb, mint egy éve ilyenkor – igaz, mivel a tavaly február 29 napos volt, napi átlagra átszámolva ez is 2,5 százalékos növekedést jelent. A statisztikusok azonban figyelmeztettek: a halotti anyakönyvezések elhúzódnak, ezért ez a szám lehet még magasabb. És a megjegyzés nem véletlen: a januári eredményeket is most kényszerültek korrigálni több száz elhunyt adataival: az első januári gyorstájékoztatóban még 12 916 halottról tudott, mostanra ez a szám 13 395 nőtt korrigálták. Februárban a hivatalos járványügyi adatok szerint 2480 áldozata volt a koronavírusnak, vagyis minden más halálok jóval kevesebb áldozatot követelt, mint egy éve. Ezt - a már említett halotti anyakönyvi kivonat lassú feldolgozásán kívül - a szakértők azzal magyarázzák, hogy a járványügyi korlátozások a többi téli betegség terjedését is lassítják, nem beszélve a balesetek visszaszorulásáról. 2021 első két hónapjában összesítve 762-vel kevesebben születtek, mint 2020 január-februárjában, és 1499-cel többen haltak meg. A természetes fogyás – azaz a születések és a halálozások különbsége – idén eddig 10 029 fő, ami 29 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.