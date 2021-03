Halálra gázolt a vonat egy kerékpárost Egyházasfalunál

Egy gyűjtő rendelte meg, ami fennakadt a posta sugárzásvizsgáló gépén.

Elmondása szerint a nyomozók korrektek voltak, átnézték az egész házat. Az egyenruhások nem találtak és nem is vittek el semmit sem az ingatlanból. A kövek sugárzását is megmérték, de azok normális értékhatáron belül voltak. Az ásványokat Budapestre szállították, ahol további vizsgálatokat végeznek el rajtuk. Mint lapunk is megírta , lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.