Feszült idegek - Rálőtt a kerékpárosra egy autós Budapesten

Sikerült egymásnak ugrasztani az embereket; nemigen tudjuk elviselni a "másikat", ha az az "utunkba áll", ha autós vagy, a kerékpárosok és a gyalogosok idegesítenek, ha a két utóbbi csoportba tartozol, akkor meg vagy győződve róla, hogy minden autós agresszív, és nem törődik a többi közlekedő biztonságával. Mindeközben valamennyi közhangulatot felmérő kutatás eredménye, hogy az emberek szinte mindennél jobban vágynak (társadalmi) nyugalomra és békére.