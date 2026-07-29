Egy autós fedélzeti kamerája rögzítette a nem mindennapi esetet.
A tragikus karambol Herceghalomnál történt.
A fogdosó rémről, aki 30 év körüli férfi lehet, felvételek is készültek.
Szombaton, 37 éves korában elhunyt Chris Anker Sörensen volt országúti kerékpáros. A nemzetközi szövetség (UCI) bejelentése szerint a dán sportembert kerékpározás közben ütötte el egy autó a belgiumi Zeebrugge-ben.
A biciklis a fényjelző tilos jelzése ellenére hajtott a megálló melletti vasúti átjáróba.
Helyszíni bírságot kapott balesetveszély okozása miatt egy biciklis nő, aki a forgalommal szemben hajtott az M86-os gyorsforgalmi autóúton - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon.
Az életveszélyes vállalkozásról videó került fel a Facebook-ra.
A szigetszentmiklósi tűzoltók kiemelték a jármű alól a kerékpárost, de az életét már nem lehetett megmenteni.
Halálra gázoltak egy kerékpárost Ceglédnél péntek hajnalban - írta az MTI a rendőrség közlése alapján.
Autó gázolt el kerékpárost Magyargéc külterületén szombaton, a férfi a helyszínen meghalt - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
A helyszínen meghalt az a kerékpáros, akit Kisújszálláson elütött egy autós - a baleset körülményeit még nem sikerült tisztázni, írja a police.hu.
Halálra gázoltak egy kerékpárost a főváros III. kerületében szombaton kora délután - közölte a rendőrség honlapján.
Elgázolt egy kerékpárost egy személyautó Hajdúhadház és Hajdúsámson között péntek este, a 69 éves férfi a helyszínen életét vesztette - közölte a rendőrség.
Sikerült egymásnak ugrasztani az embereket; nemigen tudjuk elviselni a "másikat", ha az az "utunkba áll", ha autós vagy, a kerékpárosok és a gyalogosok idegesítenek, ha a két utóbbi csoportba tartozol, akkor meg vagy győződve róla, hogy minden autós agresszív, és nem törődik a többi közlekedő biztonságával. Mindeközben valamennyi közhangulatot felmérő kutatás eredménye, hogy az emberek szinte mindennél jobban vágynak (társadalmi) nyugalomra és békére.
Meghalt egy férfi, aki kerékpárjával az árokba hajtott Nagymágocson - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Halálra gázolt a Budapest-Cegléd között közlekedő vonat Vecsésen szerda este egy nőt, aki a nyílt vasúti síneken akart átkelni a kerékpárjával - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Halálra gázolt egy 61 éves kerékpárost a személyvonat Kiskunfélegyházán - közölte a rendőrség.
A Füzesabonyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya rablás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást két füzesabonyi lakos ellen, egyikük még fiatalkorú.
Ma reggel Püspökladányban, a Rákóczi utca és Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében lévő kijelölt gyalogosátkelőhelyen egy kerékpárral közlekedő férfit eddig tisztázatlan körülmények között elütött egy személygépkocsi.
Meghalt az a kerékpárral közlekedő ember, akit Kaposvár és Kaposmérő között gázolt el a vonat csütörtök reggel, a baleset miatt hosszabb a menetidő a Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes vonalon - közölte a Mávinform az MTI-vel.
Halálra gázolt egy kerékpárral közlekedő férfit egy Győrbe tartó személyvonat vasárnap délután. A Győr-Veszprém és Győr-Celldömölk vonalon 20-60 perces késésekre kell számítani - közölte a Mávinform.
A baleset vasárnap éjszaka a 83-as számú főút 71-es kilométerszelvénynél, Győr külterületén történt, ahol - még tisztázásra váró körülmények között - ütközött össze a kerékpáros egy személyautóval. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy éjfél körül – szakszerű orvosi ellátása ellenére – életét vesztette.
Halálra gázoltak egy kerékpárost hétfő hajnalban Lajosmizse közelében - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság.