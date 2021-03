Több tonna sajt rohadhat rá a francia szerzetesekre, most egy kampány keretében akarnak túladni a készleten

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható.

nyugat felől egyre vastagabb felhők érkeznek, de legalább néhány, a délkeleti, keleti tájakon pedig akár több órára is kisüt a nap. Délutántól több helyen számíthatunk záporesőre, esőre, nagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon, illetve az Alföld nyugati tájain zivatar is kialakulhat. A délnyugati, déli, délutántól pedig az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet kísérhetik erős, néhol viharos széllökések. Zivatarok környezetében is lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható.