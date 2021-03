Verstappen volt a legjobb a bahreini nagydíj második szabadedzésén

Első világbajnoki selejtezőjén a magyar labdarúgó-válogatott fordulatos mérkőzésen 3-3-as döntetlent ért el az esélyesebb Lengyelország ellen.

A magyar futball legnagyobb ígérete, Szoboszlai Dominik továbbra sem áll Marco Rossi szövetségi kapitány rendelkezésére, az RB Leipzig légiósa talán májusra épül fel. Távollétében a jelenlegi keretből a pályára küldött tizenegynél nehéz lett volna erősebbet összeállítani. A lengyel együttes kapitánya, Paulo Sousa egy váratlant húzott: a kezdőcsapatba jelölte Michal Heliket, az angol másodosztályú Barnsley védőjét, a 25 éves játékosnak ez az első meccse a lengyel nemzeti csapatban. Az nem volt meglepő, hogy a világ jelenlegi egyik legjobb játékosa, Robert Lewandowski is tagja volt a lengyelek kezdő tizenegyének. „Mindkét csapat számára nagyon fontos ez a mérkőzés, felkészültek vagyunk, szeretnénk jól kezdeni a selejtezősorozatot” – mondta Rossi közvetlenül a mérkőzés előtt az M4 Sportnak. Az ötödik percben Kleinheisler talált be a lengyel kapuba, ám előtte szabálytalankodott, mivel buktatta Krychowiakot, a játékvezető érvénytelenítette a találatot. Egy perccel később már szabályos góllal vezettek a magyarok: lengyel bedobás után Fiola szerzett labdát a magyar tizenhatosnál, kiugratta Sallait, aki betört a vendégek büntetőterületén belülre és 14 méterről laposan a rövid sarokba helyezett (1-0). A lengyeleknél volt többet a labda, de veszélyes helyzetet nem tudtak kialakítani, mert a magyarok lezárták a területeket a kapu előtt, az első húsz percben a vendégek sem a széleken, sem középen nem tudtak a védelem mögé kerülni. A magyar csapat csak pillanatokig birtokolta a labdát, ám ilyenkor igyekezett a széleken pár passzal eljutni a vendégek kapujáig: Hangya lapos beadása után Lovrencsics kapáslövését fogta meg Szczesny. A 26. percben Bereszynski emelt a tizenhatoson belülre, Milik át is tudta venni a labdát, de mielőtt nagyobb baj történt volna, Orbán szerelt. A sportszerű mérkőzés első sárga lapját Helik kapta a 34. percben, mert hátulról rácsúszott Sallai lábára. A szabadrúgást követően Lovrencsics futott el a jobb szélen, a rövid sarokhoz lőtt labdája Szalai Ádámról pattant a kapu mellé. Az első félidőben a lengyeleknél volt többet a labda, de a magyarok előtt adódtak veszélyesebb helyzetek, megérdemelten vezetett a vendéglátó. A második felvonásban sem változott a játék képe, szerencsére semmilyen szempontból: a lengyelek támadtak, a magyarok pedig újabb gólt szereztek: az 52. percben Sallai lövését blokkolták a védők, a labda Szalai Ádám elé került, ő pedig hét méterről Szczesny mellett kapásból a hálóba emelt (2-0). Hármat cserélt Paulo Sousa, a lengyelek kapitánya és két perccel később döntetlent volt az eredmény: előbb a beállt Jozwiak beadása után a szintén csereként érkezett Piatek talált közelről Gulácsi kapujába, majd negyven másodperccel később Jozwiak már a vendégek egyenlítő találatát szerezte meg hat méterről (2-2). Úgy egyenlítettek a lengyelek, hogy előtte egy órán keresztül képtelenek voltak gólhelyzetet kialakítani. A gyors találatok után visszatért a mérkőzés a korábbi kerékvágásba, a vendégek birtokolták a labdát, a magyarok pedig igyekeztek lezárni a területeket és, ha labdát szereztek, akkor próbáltak gyors ellentámadásokat vezetni. Ez a 79. percben olyan jól sikerült, hogy megint itt volt az előny: Szalai Ádám beadása után Lang csúsztatta tovább a labdát, amit Orbán térddel 5 méterről a hálóba továbbított (3-2). Nem sokáig örülhettek a magyarok a vezetésnek, négy perccel később Lewandowski egy pillanatra őrizetlenül maradt 15 méterre a kaputól és ballal hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba. A magyar válogatott mindent megtett, amit tudott, erősebb ellenféllel szemben szerzett megérdemelten egy pontot. Az utolsó percben Fiola megkapta második sárga lapját, mert szabálytalankodott a lengyel kapu közelében, de ennek már nem volt jelentősége.