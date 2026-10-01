Meglehetősen rendhagyó körülmények között tér vissza kilenc év után a Forma-1 a Sepang International Circuitre. A viadal a Bahreini Nagydíj nevet viseli, ám bahreini ételeket szolgálnak fel és rózsavízzel ünneplik majd a dobogósokat.
A cég már elnyerte a Forma-1 bahreini futamán a készpénz nélküli szolgáltatások lebonyolításának lehetőségét.
A Red Bull háromszoros világbajnok pilótája mögül a monacói Charles Leclerc (Ferrari), a harmadik rajtkockából pedig a Mercedes brit versenyzője, George Russell (Mercedes) indulhat.
A 25 éves pilóta pályafutása 36. futamát nyerte meg.
A Forma-1 idénynyitó versenyének időmérő edzésén a kétszeres vb-győztes, címvédő holland versenyző lett a leggyorsabb, a korábbi hétszeres világbajnok Lewis Hamilton csak hetedik lett.
Vasárnap rendezik a 2023-as, rekord hosszúságú, 23 futamból álló szezon első versenyét. A tesztek alapján a címvédő Red Bull kiemelkedő, de talán korai lenne leírni a Ferrarit és a Mercedest.
A Ferrari ráadásul dupla sikerrel indította az esztendőt, mögötte csapattársa, a spanyol Carlos Sainz Jr. ért célba másodikként.
A Red Bull holland versenyzője érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíj pénteki második szabadedzésén.
Legutóbb 2016-ban fordult elő, hogy az versenyző lett a világbajnok, aki megnyerte az év első versenyét. Eközben az FIA finomított a vitatott szabályain.
A Red Bull és a Ferrari erősnek tűnik, a Mercedes egyelőre meglepően visszafogott, de a riválisok szerint csak mentális hadviselést folytat.
A címvédő és hétszeres világbajnok a Bahreini Nagydíjon kiénekelte a győzelmet Max Verstappen szájából, aki 745 ezreddel maradt le a végső sikerről.
A négyszeres világbajnok német pilótáját azért büntették meg, mert a szombati időmérő edzésen nem vette figyelembe a dupla sárga zászlós figyelmeztetést.
A 23 éves pilótának ez pályafutása negyedik pole pozíciója, miután a mezőnyből egyedüliként tudott 1:29 perc alatti köridőt teljesíteni a kvalifikáción.
A harmadik szabadedzés szombaton 13 órakor kezdődik.
Hétvégén Bahreinben rendezik az idei első nagydíjat.
A hétvégi Szahír Nagydíjon Grosjean még nem állhat rajthoz, Günther Steiner csapatfőnök bejelentette, hogy a versenyzőt a Haas brazil tesztpilótája, Pietro Fittipaldi helyettesíti majd.
Két olyan baleset is történ a Bahreini Nagydíjon, amilyet már régen látott az F1 közönsége, de szerencsére mindkét pilóta a saját lábán szállt ki az autóból. Romain Grosjean pontosabban menekült, ugyanis Danyiil Kvjattal ütközött és a 3-as kanyar után olyan nagy sebességgel szállt bele a szalagkorlátba, hogy autója kettészakadt, kigyulladt és a kocsi első fele átfúródott a korláton. A csapat jelentése szerint kisebb égési sérüléseket szenvedett a kezén és a bokáján, viszont a glória megmentette az életét, mikor a Haas átszakította a korlátot. Másfél óra szünet után Lance Stroll állt fejre, ugyancsak Kvjatnak ment neki. A futam végén Pérez autója kigyulladt, ezután a biztonsági autó másodszor is a pályára jött, majd a futam így is ért véget.
Romain Grosjean (Haas) a kigyorsításnál hirtelen jobbra húzta a versenyautóját, amelynek hátsó kereke eltalálta Danyiil Kvjat (Alpha Tauri) bal első abroncsát, emiatt a francia pilóta hatalmas sebességgel átszakította a szalagkorlátot.
A koronavírus-járvány miatt nézők nélkül rendezik meg a Forma-1-es idény második versenyét, a március 22-re kiírt Bahreini Nagydíjat - közölték a szervezők vasárnap.
A 21 éves versenyzőnek ez pályafutása első pole pozíciója az F1-ben.
Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es Bahreini Nagydíj harmadik szabadedzésén szombaton.
Az évad második versenyét Bahreinben rendezik, ahol Sebastian Vettel rendszerint jól szerepel. A Mercedes viszont kettős győzelemmel hangolt a hétvégére.
A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte meg a Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő indulhat majd az élről.
Akárcsak a pénteki második gyakorláson, a harmadik szabadedzésen, szombaton is Kimi Räikkönen, a Ferrari pilótája autózta a leggyorsabb időt a Forma-1-es Bahreini Nagydíjon.
A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Bahreini Nagydíjat, ezzel hét pont előnyre tett szert az összetettben a most második Lewis Hamiltonnal, a Mercedes brit versenyzőjével szemben.
Ha az előző év futamait is figyelembe vesszük, akkor a Forma-1-es Mercedes német versenyzője már zsinórban ötödik győzelmét aratta, mivel az idénynyitót követően a Bahreini Nagydíjon is diadalmaskodott. Kimi Räikkönen nyolcadszor állt fel az arab versenyen a dobogóra, úgy, hogy még sosem nyert.
A világbajnoki címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről
Noha az idénynyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon kettős győzelmet aratott a Mercedes, egy kevés szerencse is kellett a sikeréhez, hiszen mindkét Ferrari lehagyta a rajtnál. Bahreinben könnyen fordulhat a kocka, hiszen alapból is jól fekszik a sivatagi pálya karaktere az olasz istállónak.
Úgy tűnik, tényleg sikerült felpaprikázni Nico Rosberget, ugyanis a Mercedes német pilótája már a múltkori, Bahreini Nagydíjon is sokkal harciasabb arcát mutatta, míg tegnap aztán a legjobb önmagát idézte Barcelonában. Eddig szinte teljesen csapattársa, Lewis Hamilton árnyékában volt – a brit címvédő az eddigi négy versenyből hármat megnyert, míg valamennyi időmérőn ő volt a leggyorsabb –, és a Mercedes vezetése számára az volt a legnagyobb feladat, hogy életet leheljen a német versenyzőbe.