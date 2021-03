Budapest is elsötétül egy órára ma este

Békássy Szabolcs, a háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője szerint már keresik a megoldást arra, hogy az ezekhez a praxisokhoz tartozó páciensek ne maradjanak védőoltás nélkül.

Több mint ötezer háziorvos vesz részt az oltási programban – mondta a kormányközeli Magyar Nemzetne k Békássy Szabolcs. A háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője szerint az önkormányzatok azzal tudnák segíteni a praxisokat, ha az oltakozni vágyók oltópontokra szervezésében nyújtanának támogatást. Arra biztatjuk a kollégákat, hogy jelezzék az önkormányzatok felé az ilyen jellegű igényüket – hívta fel a figyelmet. A szakember megemlítette, hogy kidolgozás alatt áll egy online oltásszervező program, amely nagymértékben tehermentesítheti a háziorvosokat, a járási hivatalokat és a megyei kormányhivatalokat egyaránt. Mint fogalmazott, húsz alatt van azok száma, akik nem végeznek oltási tevékenységet és tíz alatt azoké, akik elvi okokból tagadják meg a vakcinák beadását. Az országos oltási munkacsoport már keresi a megoldást arra, hogy az ezekhez a praxisokhoz tartozó páciensek se maradjanak védőoltás nélkül. Békássy Szabolcs szerint az orosz és a kínai vakcinákkal szembeni politikai kampány hatása egyre kevésbé érződik, a lakosság részéről napról napra nagyobb ezeknek a szérumoknak az elfogadottsága. Hozzátette, ugyanez vonatkozik az AstraZeneca-vakcinára is, a néhány napig tartó bizonytalanság után. A kollegiális vezető emlékeztetett: immár jogszabály teszi lehetővé, hogy azok a háziorvosok, akik úgy érzik, hogy az oltási programot a hétköznapokon nem tudják végrehajtani vagy az a komfortosabb számukra, hétvégenként is olthatnak, amiért – teljes napra – nyolcvanezer forint különdíjazásban részesülnek. Békássy Szabolcs javaslatot tett arra, hogy a praxisok ne egy héten egyszer, hanem kétszer, kedden és pénteken kapjanak oltási listát, megkönnyítve ezzel a doktorok és asszisztenseik adminisztratív munkáját. Békássy Szabolcs beszámolt róla, hogy egy magyar start-up cég fejlesztésének köszönhetően elindult egy úgynevezett táv-pulzoximetriás pilot projekt. Ebben a háziorvosnak lehetősége van arra, hogy a saját számítógépén keresztül figyelemmel kísérje az otthonában lábadozó beteg oxigénszaturációját, amelynek rohamos csökkenése ugyancsak meghatározó lehet a kórházba kerülés szempontjából. Ha a tapasztalatok kedvezőek lesznek, akkor ezt az előremutató kezdeményezést országos programmá lehet fejleszteni – fűzte hozzá. Az elmúlt hetekben több önkormányzat is felajánlotta segítségét, hogy az oltások beadása minél gördülékenyebben történjen. Először Karácsony Gergely jelentette be, hogy a főváros oltóközpont felállítását tervezi, azonban ezt rendre elkaszálta a kormány. Megírtuk továbbá, hogy Budapest mellett Szombathelyen is készen állt minden, hogy az önkormányzat által felállított oltópont megkezdje a működését , de erre végül a kormányhivatal nem adott engedélyt.