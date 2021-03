Tíznél kevesebb háziorvos lehet, aki elvi okokból nem olt

Lapunk úgy tudja: amint kikerült a Semmelweis Egyetem honlapjára az oltás lehetősége szinte beteltek a szombati és a vasárnapi regisztrációs időpontok.

A mai naptól soron kívül, extra oltópontokon kaphatnak oltást a várandósok és a kismamák, miután a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) engedélyezte számukra a koronavírus elleni oltás beadását - áll a Semmelweis Egyetem honlapján. Az NKK döntése alapján a kismamák a második, vagy a harmadik trimeszterben kaphatják meg az első vakcinát, a szoptató édesanyák viszont bármikor felvehetik az első oltást, majd 5 héttel később az ismétlő vakcinát. A várandósokat a háziorvosok és a nőgyógyászok utalhatják be az oltópontokra, számukra a Semmelweis Egyetem extra oltópontot alakított ki. Ez azt jelenti, hogy aki kéri a vakcinát, annak előbb a háziorvosát kell felkeresnie, hogy regisztrálja az egyetemi oltóponton. Ide elsősorban a nőgyógyászati klinikákon gondozott várandósokat illetve azokat a kismamákat várják, akik körzetileg is a Semmelweis Egyetem oltópontjához tartoznak. – A Pfizer és a Moderna vakcinákkal már biztosan olthatók a kismamák, míg a várandósok saját kérésre és kezelőorvosának kockázat-előny értékelése alapján kaphatják meg meg a vakcinát – mondta Merkely Béla, a négy hazai orvosegyetem neves professzoraiból álló Klinikai Járványelemző Munkacsoport vezetője, a Semmelweis Egyetem rektora. Hozzátette, az ismétlőoltást a szülést követően kaphatják meg az anyukák, mert a második vakcina beadása után erősebben jelenhetnek meg az oltási reakciók. Lapunk úgy tudja: amint kikerült a Semmelweis Egyetem honlapjára az oltás lehetősége szinte beteltek a szombati és a vasárnapi regisztrációs időpontok. Másfél hete Falus Ferenc beszélt arról, hogy több tucat várandó nő került intenzív osztályra miután megfertőződött. Közülük akkor négyen voltak lélegeztető gépen. Pénteken az Operatív Törzs tájékoztatóján jelentették be , hogy miután a terhesekre veszélyes lehet a koronavírus-fertőzés és megszületett a szakmai ajánlás a várandósok olthatóságáról, megkezdik az érintettek oltását. Úgy tudjuk körülbelül 4-10 ezer olyan nő lehet, aki terhessége 2. illetve 3 trimeszterben járhat. Azt az operatív törzs is jelezte, hogy minden esetben az oltás beadása előtt egyéni mérlegelésre van szükség. Az első oltást a terhesség 12. hete után, a második oltást a szülés után javasolt beadni. Az oltást kérő várandós nő a vakicinainfo.gov.hu honlapon történt regisztrációja után a háziorvosánál jelentkezzen, aki gondoskodni fog az oltás megszervezéséről. Javasolt, hogy a várandós, illetve szükség esetén az oltóorvos is mindenképpen konzultáljon nőgyógyásszal/kezelőorvossal. A várandósok védőoltására vonatkozóan a klinikai vizsgálatok még nem zárultak le, ugyanakkor az eddig rendelkezésre álló adatok sem vetnek fel aggályokat. A várandósok védőoltását indokolja, hogy körükben a súlyos koronavírus-betegség és a szövődmények kockázata magasabb. A szakmai ajánlás a Szakmai Kollégium Infektológiai Tagozatának és a Heim Pál Gyermekkórház kezdeményezésére a Szakmai Kollégium Szülészet, Nőgyógyászat Tagozat egyetértésével jött létre, amelyet eljárásrend formájában az egészségügyi szolgáltatók – tehát az oltópontként működő háziorvosok és kórházak is megkapnak. Az eljárásrend részletesen tartalmazza azt is, hogy milyen rizikófaktorokat kell mérlegelni a várandós oltásánál. Amennyiben nagy a fertőződés kockázata, mert pl. egészségügyi dolgozó a várandós, illetve alapbetegségei miatt nagy a rizikója annak, hogy súlyos megbetegedés alakul ki a vírusfertőzés esetén, akkor javasolt az oltás. A védőoltás előnyeit és kockázatait a várandósság esetében tehát mindig egyénileg kell mérlegelni, és ennek kapcsán a várandósnak teljes körű tájékoztatást kell nyújtani. A várandósnak minden esetben írásos belegyező nyilatkozattal kell megerősítenie, hogy kéri az oltást.