Teltház a Semmelweis Egyetem oltópontjain

A kancelláriaminiszter egy online fogadóórán beszélt újranyitásról, oltásokról és Brüsszelről.

– Áprilisban már lehet ebédelni egy étterem teraszán – jelentette ki Gulyás Gergely egy online fogadóórán, amiről a közösségi oldalán egy videót is megosztott. A Miniszterelnökséget vezető miniszter Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármesterrel és Fürjes Balázzsal, a Budapestért felelős államtitkárral tartott online eseményen egy másik, a pandémia időszaka alatt hazánkban tartott nemzetközi sportesemények rendezésével kapcsolatos kérdésre azt felelte: alig rendezünk ilyen eseményt. Szerinte az eredeti tervekhez képest nagyon sok rendezvényt lemondtak, amiket pedig megtartanak, azok döntően olimpiai kvalifikációs versenyek, kizárólag zárt kapuk mögött. A járványügyi protokoll rendkívül szigorú - mondta. Hozzátette: ha azt szeretnénk, hogy minél többen jussanak ki az olimpiára, akkor az nagy előny egy magyar sportolónak, ha Magyarországon tud versenyezni, még közönség nélkül is. Emlékeztetett, egy olyan verseny volt, ahol 8-9 vivónál kimutatták a fertőzést, de ők nem találkoznak senkivel, gyakorlatilag karanténban élik itt az életüket, egymással vívnak zárt kapuk mögött. (A kancelláriaminiszter állításával szemben akár harmincan is elkaphatták a koronavírust a budapesti kard világkupán, amiről itt írtunk bővebben .) A vakcinaszállítmányok érkezésével kapcsolatos kérdésre Gulyás Gergely úgy válaszolt: folyamatosan érkeznek, hétfőn jön Szputnyik vakcina. A szállítási pontosság nagymértékben különbözik, a gyártóktól függően. Mint fogalmazott: a kínaiak a legszorgalmasabbak, ők a szerződésből lényegesebben előbb teljesítettek, az oroszoknál és a Pfizernél, bár voltak kisebb csúszások, “de nagyjából a szerződés szerint teljesítettek”. A Moderna keveset szállít és bizonytalanul, de - mint fogalmazott - még mindig sokkal jobb, mint az AstraZeneca, amelyik a már bejelentett adagok számából is jelentősen visszavesz újra és újra. Ők többszázres elmaradásban vannak a szerződéshez képest – közölte Gulyás. A tárcavezető ezúttal is megismételte, hogy Magyarországon az a helyes döntés született, hogy ellenőrzött, bevizsgált, több országban kipróbált és hatásos vakcinákat mindenhonnan venni kell. – Mi a Merkel német kancellár által elmondottakat a gyakorlatban is követtük, miszerint vakcinából nem szabad ideológiai kérdést csinálni - fogalmazott. Gulyás Gergely a videó szerint butaságnak nevezte Manfred Webernek azt a mondatát, hogy az "európai szolidaritás megszegése egy nem nyugati vakcina beszerzése". Szerinte "ez a felelőtlenség rendkívül magas foka, miközben tudjuk, hogy akiket beoltunk, azok védetté válnak, akiket pedig nem, azok elveszíthetik az életüket. Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint az az európai szolidaritás, ha hagyjuk meghalni az embereket" – összegzett a miniszter. Hozzátette, ezt az egészen buta, primitív, dogmatikus gondolkodást ezt mi nem követtük, ez Németországban is csak egy hang, de inkább brüsszeli hangnak tekintsük, mert Weber inkább brüsszeli mint bajor.