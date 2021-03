"A PDSZ ellenzéki pártnak képzeli magát"

Az igazgatóknak március 29-ig kellene regisztrálniuk kollégáikat az oltásra, de az erre szolgáló oldalt addig az időpontig karbantartják.

A hivatalos, központi regisztráción túl egy újabb módon is regisztrálniuk kell a tanárokat, ezúttal az intézményvezetőknek - írja a magyarnarancs.hu . Ennek végrehajtása során történik meg ugyanis az a plusz azonosítás, amelyből kiderül majd, hogy az érintett a soron kívül beoltandó iskolai, óvodai és bölcsődei dolgozók körébe tartozik-e, mivel ekkor a TAJ-szám mellett az egyes személyek OM-azonosítóját is feltöltik majd a rendszerbe. A regisztráció mikéntjéről Kásler Miklós emberminiszter péntek reggel ki is küldött egy levelet az igazgatóknak, mely arról tájékoztat, hogy létrehoztak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) belül egy olyan regisztrációs oldalt, melyen keresztül a második regisztrációt meg lehet tenni.