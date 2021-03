114 embert, köztük gyerekeket ölt meg a mianmari hadsereg

A korlátozással Németországban a koronavírus-járvány harmadik hullámát fékeznék meg.

Jens Spahn egészségügyi miniszter és a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) vezetője, Lothar Wieler már pénteki közös tájékoztatójukon figyelmeztettek, hogy a következő hetekben teljesítőképessége határára érhet az egészségügyi ellátórendszer a SARS-CoV-2 vírus új változatainak terjedése és a napi új megfertőződések gyarapodása miatt - számol be róla az MTI. Mint mondták, a harmadik hullámot megakadályozni nem lehet, csak fékezni, amihez azonban azonnali nagy erőfeszítéseket kell tenni az alapvető fertőzéshigiéniai óvintézkedésektől a legújabb tesztelési technológiákon át a szigorú kijárási korlátozásig az ünnepek alatt, amilyet tavaly húsvétkor már bevetettek a járvány első hullámában. A miniszter mostani nyilatkozata szerint a húsvétot követő egy hétben is szükség lesz még a szigorú kijárási korlátozásokra. Spahn előtt néhány órával nyilatkoztak az ügyben intenzív osztályon dolgozó orvosok is, és ők azt mondták: csak egy kéthetes szigorú otthonmaradással kerülheti el a társadalom, hogy a kórházak intenzív osztályai összeomoljanak a teher alatt. Christian Karagiannidis, az intenzív és sürgősségi orvoslás németországi szövetségének elnöke egy interjúban azt tanácsolta a politikusoknak, hogy egyelőre vessék el mindenféle nyitás tervét, "ne hagyják cserben a kórházi személyzetet".