Sziklai László emlékezete

Vizsgálóbíró elé került egy francia sztárépítész és a Párizs Filharmónia menedzsmentje közötti évek óta tartó pénzügyi vita.

A világhírű francia építész, Jean Nouvel még 2019 októberében nyújtott be panaszt a Párizsi Filharmonikusok irányítóival szemben, az ügy azonban most került bírósági szakaszba. Arról vitáznak, ki a felelős azért, hogy az új zenei komplexum ára jóval magasabb volt a vártnál. Valójában egy sok éve tartó ügyről van szó, amely aligha zárul le egyhamar. A Párizsi Filharmónia új, modern koncerttermét még 2006-ban kezdték építeni a francia főváros észak-északkeleti részén. Valóban lélegzetelállító építményt varázsolt Párizs e részére Jean Nouvel: a legmodernebb megoldásokat alkalmazó koncertterem nemhogy Európában, hanem a világon is szinte párját ritkítja. A koncertterem 2015-ös megnyitásakor Laurent Bayle, a filharmonikusok elnöke úgy fogalmazott, „az a célunk, hogy a klasszikus zene régi rajongóin kívül új közönséget is megszólítsunk”. Úgy vélte, a modern koncertterem ebben segítségükre is lehet, mert talán a tradicionális, klasszikus épületek is elriasztották az ifjabb generáció tagjait. „Komplexusok nélkül jöhetnek a komplexumba” – fogalmazott. Az épület valójában nem is egy, hanem három koncertteremnek ad otthont, de található itt zenei múzeum is ideiglenes kiállításokkal. Olyan termeket is létesítettek, amelyek az oktatást segítik. Laurent Bayle akkor nem is tagadta, hogy Jean Nouvel alkotása egyenesen korszakalkotó. „Ha jobban megnézzük a Párizsi Filharmónia koncerttermét, észrevehető, hogy a legtöbb erkély elválik a faltól, és kisebb hidakon közelíthető meg. Ettől az embernek olyan érzése támad, hogy az erkélyek a levegőben lebegnek” – fejtette ki. Az ünneplés időszaka azonban nem tartott sokáig. Hiába csodálta meg turisták hada is a Párizsi Filharmónia épületét, az építkezés költségei nagyon elszálltak: eredetileg 173 millió eurót szántak a munkálatokra, végül azonban 386 millióba került a futurisztikus épület. A vita tárgya tehát az: ki a felelős? Az építész szórta a pénzt vagy a megbízók hibáztak? Jean Nouvel szerint a magas költségek arra vezethetőek vissza, hogy a munkálatokat hozzá nem értők irányították. Rendre újabb és újabb ötleteik támadtak. A filharmonikusok persze teljesen másként látják a történteket. Szerintük az építészt terheli minden felelősség, mert alulbecsülte a költségeket, ráadásul olyan elemeket épített be, amiről eredetileg nem volt szó és csak tovább emelte az összeget. 2017 áprilisában az épület üzemeltetője 170,6 millió eurós számlát küldött az építésznek. Ez az összeg egy 110 millió eurós késedelmi kötbért is tartalmazott. Az építész jogi képviselői botrányosnak nevezték az eljárást, mert szerintük nincs is olyanra magyarázat, hogy csak a projektmenedzsert vádolja, az építkezésben részt vevő cégeket nem. Jean Nouvel, aki egyebek mellett a Louvre Abu Dhabi építője is, ellentámadásba lendült és ennek eredményeként került a vizsgálóbíró elé az egyébként rendkívül szövevényes ügy. A nyomozás során közpénzek sikkasztásával és hamisítással is vádolták a filharmonikusok menedzsmentjét. Utóbbi hogy vélekedik a legutóbbi fejleményekről? A Le Monde napilap megkérdezte a vezetőket, de nem kívántak válaszolni. Nouvel ügyvédei viszont reményüket fejezték ki, hogy kiderül, kik hibáztak.