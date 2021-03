Vettel csak a mezőny végéről rajtolhat

Gyakorlatilag eldőlt a tokiói magyar különítmény legnagyobb létszámú csapatának összetétele, csupán két helyről nem döntött az ob.

Alapvetően befolyásolta az olimpiai úszóválogatott összeállítását a szombaton zárult országos bajnokság, minthogy Sós Csaba szövetségi kapitány korábbi válogatási elvei nagyjából egy éve ismertek. A kapitány a Covid miatt annyi engedményt, tett, hogy a következő hetekben Budapesten esedékes Európa-bajnoki szereplés is közbe szólhat még a végleges tokiói keret összeállításába, de mint kiderült, ez csupán két esetben realitás. A válogatott legnagyobb egyénisége egyértelműen Milák Kristóf, aki az országos bajnokságon hat aranyérmet nyert (50-100-200-400 gyors, 100-200 pillangó, míg 50 pillangón ezüsttel fejezte be az ob-t). És az sem mellékszál, hogy 100 gyorson, 100 pillangón egyaránt magyar rekorddal, 200 méter pillangón pedig minden idők második legjobb idejével nyert. A szövetség sajtóközleményében azonban nem volt elájulva magától: „Azért illett már megúszni egy ilyen időt 2017 után száz pillén. Vb-n, Eb-n ilyen 50.8, 50.9-ek jöttek, zavarba ejtően gyatra mind, úgyhogy ezt már nagyon vártam magamtól. Igazából január óta edzem komolyan, azaz még sok van a felkészülésben, lesz ennél jobb is, ebben biztos vagyok. Az Európa-bajnokságon beleugrok mindenbe, kétszáz gyors, négyszáz gyors, Sós Csaba bá’ is erre biztatott, az olimpia viszont biztonsági program lesz. A kétszáz gyors pont olyan volt, mint Kaposvárott, reggel felkeltem, és csuma rosszul éreztem magam, fáradtnak, mint akit a falhoz vertek, egy erős tempót nem tudtam csinálni a bemelegítés alatt. Úgy álltam fel a rajtkőre, hogy a hátam közepére nem kívántam ezt a kétszázat, még az is megfordult bennem, hogy inkább lepihenem – de az nem én lennék, és elég rossz érzés lett volna. Aztán a százra minden visszaállt, jól éreztem magam, (Szabó) Szebi meghúzta az első ötvenet, ez nagyon kellett, köszönöm is neki, bár húztak itt azzal, hogy 49-et kellett volna, de örülök, hogy most ez ment, aztán amikor kell, jön az is.” Sós Csaba szövetségi kapitány ezután mondta az M4 Sportnak, hogy két számban, a férfi 200 méter gyorson és 200 méter vegyesen induló második versenyző sorsa kérdéses még: a budapesti Eb végén lesz a végleges olimpiai csapathirdetés. Konkrétan Kozma Dominikról és Cseh Lászlóról van szó, akik régi idejükkel elvileg védettek lennének, ám a kapitány szerint jelenleg nincsenek megfelelő erőállapotban. Cseh László kétszáz vegyesen 150-ig vezetett, aztán Holló Balázs lehajrázta, ezután a szövetség honlapján jelent meg vele egy rövid interjú: „Most egyszerűen nem szeretnék mondani semmit. A régi klasszikust idézném: nem nyilatkozom, és azt se, hogy nem nyilatkozom” – mondta nevetve, majd elballagott az öltözőbe. Sós kapitány a sportlapnak azt mondta, mindkettőjüknek meg kell értenie, hogy az olimpiára készülnek. Csehnek különösképp el kell ezt fogadnia, hiszen ő eddig minden olimpiájáról érmet hozott, ám egyelőre nem úszik olyan időket, amilyeneket szokott. „Hiszek benne továbbra is, ezért elodázom a döntést a kétszáz vegyes kapcsán.” Korábbi időeredményeitől elmaradt a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka is, aki a 100 méter pillangó aranyérme után értékelt: „A száz pillangón éreztem először igazán a régi önmagamat. A mai nap is már kezdett hasonlítani arra, amit szeretnék – dolgozom tovább, nem aggódom, mert ez egy teljesen más, új szituáció, és egyáltalán nem érzem úgy, hogy súlyos hátrányba kerültem volna önmagamhoz képest. A média pánikol, én úszom, az időmérő pedig méri az időt.” Az persze helyes, ha nem pánikol minden idők egyik legjobb magyar úszónője, mindenesetre egyik fő számában, 400 vegyesen 4:42:25-tel nyert. Öt éve, a Rio de Janeiro-i olimpián világcsúccsal győzött, akkor 4:26.36-ot mutatott az eredményjelző. A kettő között majd 16 másodperc a különbség – ám a kapitány a sportnapilapban leszögezte: bízik benne, a négyszáz vegyes a legösszetettebb szám, idő kell az összerakásához. Kapás Boglárka nem adott esélyt a többieknek: a régi távjain is induló bajnoknő (öt éve többek 400 gyorson nyert Eb-aranyat Londonban) simán maga mögött hagyta Késely Ajnát, ráadásul olyan idővel, ami 2019-ben is vb-döntőt ért volna.