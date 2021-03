Tömeges oltókampányt indított Albánia, hogy felkészüljön a turistaszezonra

Albánia eddig mintegy 2,5 millió adag vakcinát rendelt.

A 2,8 millió lakosú balkáni országba korábban 192 ezer adag érkezett a Sinovac Biotech kínai gyógyszergyártó CoronaVac nevű koronavírus elleni vakcinájából. További félmillió dózis a következő két hónapban várható. Hetven évesnél idősebb emberek százai gyülekeztek vasárnap Tirana főterén két sátorban kialakított oltóközpont előtt immunizálásra várva. Az oltási kampány csak nehezen indult el Albániában a Sinovac vakcinájának megérkezésééig. Január közepe óta ugyanis a balkáni államba alig százezer dózis jutott el a Pfizer/BioNTech, AstraZeneca és a Szputnyik V oltóanyagokból. Eddig csak 65 ezer egészségügyi dolgozót, a nyolcvan évesnél idősebbeket és tanárokat oltották be. Albánia eddig mintegy 2,5 millió adag vakcinát rendelt. A kormányzat tájékoztatása szerint további oltóanyagot is be kívánnak szerezni, hogy 2022 elejéig a teljes lakosságot immunizálják. Az ország vezetése azonban már a nyáron megnyitná az országot a turisták előtt. A turizmus ugyanis a balkáni állam gazdaságának jelentős iparágává nőtte ki magát. "Úgy vélem, hogy ez a turisztikai szezon jóval lazább lesz, köszönhetően a fertőzési láncolatok elleni fellépésnek" - fogalmazott Edi Rama miniszterelnök. Az Albániába érkező turistáknak nem kell majd felmutatniuk oltásukat igazoló iratokat. Albániában a járvány kitörése óta több mint 123 ezer fertőzöttet regisztráltak, akik közül 2204-en haltak meg a vírus okozta Covid-19 betegségben.