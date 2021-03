Navalnij szerint szándékosan építik le egészségét

Helge Braun szerint vissza kell állítani a március elején felfüggesztett korlátozásokat, és be kell vezetni újabb szigorításokat azokban a tartományokban, járásokban vagy városokban, amelyekben tartósan - egymás után három nap - száz fölött van az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság.

Erősödik a koronavírus által okozott betegségtől védő vakcináknak ellenálló vírusváltozatok megjelenésének veszélye, ha a napi új fertőződések számának gyors emelkedése mellett halad előre az oltási kampány – mondta a német kancelláriaminiszter egy vasárnapi lapinterjúban. Az orvosi végzettségű Helge Braun a Bild am Sonntag című lapban közölt interjúban kifejtette, hogy

ha az oltási kampánnyal párhuzamosan "ismét sebesen emelkedik a fertőződések száma, erősödik a veszély, hogy a következő vírusmutáció immúnis lesz az oltóanyagra". Ebben az esetben "megint üres kézzel állnánk, új vakcinákra lenne szükség, és kezdhetnénk elölről az oltást".

Ezt "minden körülmények között meg kell akadályozni" - mondta a miniszter. Németország a járvány legveszélyesebb szakaszában van, és a következő hetekben dől el, hogy sikerül-e belátható időn belül megszerezni az ellenőrzést a vírus terjedése felett - mondta Helge Braun, aki már januári nyilatkozataiban hangsúlyozta, hogy Németországban is a SARS-Cov-2 fokozottan fertőzőképes, és súlyos lefolyású Covid-19-et a korábbi változatoknál nagyobb valószínűséggel okozó brit (B.1.1.7-es jelzésű) mutáció lesz a meghatározó. A vasárnapi lapinterjúban kifejtette, hogy érthető az emberek vágyakozása a szabadságra, de a brit mutáció szétterjedése miatt a napokban elindult harmadik járványhullám pusztítóbb lehet az első kettőnél. Ezért a társadalom és a gazdaság legtöbb területét befagyasztó zárlat további enyhítése helyett egyelőre az úgynevezett vészfékrendszert kell alkalmazni, vagyis vissza kell állítani a március elején felfüggesztett korlátozásokat, és be kell vezetni újabb szigorításokat azokban a tartományokban, járásokban vagy városokban, amelyekben tartósan - egymás után három nap - száz fölött van az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság, azaz a megelőző hét napon regisztrált új fertőződések százezer lakosra vetített száma. A lehetséges új intézkedésekről azt mondta, hogy javítana a helyzeten az esti és éjszakai kijárási tilalom, mert a magán-összejöveteleken a legnagyobb a fertőzési arány. Ugyanakkor alacsony fertőzésgyakoriság és hatékony tesztelési rendszer mellett el lehet kezdeni a korlátozások lebontását - tette hozzá a miniszter azzal kapcsolatban, hogy Saar-vidék tartományban húsvét után negatív SARS-Cov-2-gyorsteszt lelettel ismét lehet majd járni moziba, múzeumba, be lehet ülni vendéglők kerthelyiségébe, és részt lehet venni kulturális rendezvényeken és sporteseményeken. A kancellár, Angela Merkel legfőbb bizalmasai között számon tartott kereszténydemokrata (CDU) politikus - aki végzettségét tekintve orvos, és 2001-től 2009-ig a giesseni egyetemi klinika aneszteziológiai és intenzív terápiás intézetének tudományos munkatársaként dolgozott - elmondta, hogy két hónapig kell még fokozott óvatossággal viselkedni, addigra lesz elég oltóanyag ahhoz, hogy Németország az egészségügyi ellátórendszer túlterhelése nélkül jusson ki a járványból. Az oltási kampány első eredményei májusban jelentkezhetnek majd, járványlassító hatása pünkösdkor lesz érezhető, de csak akkor, ha sikerül megakadályozni, hogy a járványhelyzet teljesen kicsússzon az ellenőrzés alól - mondta a német kancelláriaminiszter. Az adatok egyelőre a harmadik hullám gyorsuló emelkedését jelzik. A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint a hétnapi fertőzésgyakoriság országos szinten már március 21-én átlépte a 100-as határértéket, és vasárnap reggel 129,70-en állt. Az intézet vasárnapi összesítése szerint 24 óra alatt 17 176 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez csaknem 25 százalékos növekedés az egy héttel korábbi 13 733-hoz képest. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 2 772 401 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t.