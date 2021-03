Müller Cecília körül nem lazul a rendőri védelmi gyűrű

A német kancellár pár napja még elnézést kért a várható húsvéti szigorért, de mára felszívta magát.

Die Zeit

A német kancellár arra készül , hogy tovább szigorítja a víruskorlátozásokat, bár a napokban még bocsánatot kért, mert olyan intézkedésekre tervezett, amelyek megzavarták volna Húsvétkor a lakosság nyugalmát. Ám az este a német köztévé emblematikus beszélgető műsorában már jelezte, hogy hiába próbálnak ellenállni a tartományi miniszterelnökök, keresztülviszi az akaratát, mert járvány nem viccel. Azt mondta, hogy a tartományoknak be kell tartaniuk a megállapodást, mivel egyre több a megbetegedés. Azaz a politikus elszánta magát az újabb kemény zárlat bevezetésére. Ideértve kijárási tilalmat, a személyes kapcsolatok korlátozását, a kötelező távmunkát. De nagyon sokan egyetértenek azzal, hogy nem lehet lazítani, sőt, még tovább kell menni. Merkel úgy fogalmazott, hogy megálljt kell parancsolni a fertőzésnek, de ez jelenleg nemigen sikerül. Ám egyesek illúziókban ringatják magukat, és itt név szerint is megemlítette két tartomány CDU-s vezetőjét, köztük Laschetet, aki éppen az ő utódja a kereszténydemokraták élén. Közölte azonban, hogy ő maga nem fogja két hétig tétlenül nézni a fejleményeket. Annál is inkább, mert mint rámutatott, a lakosság elbizonytalanodott a küzdelem sikerét illetően, ám amelyik politikus most hibát követ el, az alaposan meg fogja égetni az ujját.

Die Presse

Ausztriában még nem tudni, miként reagál a kormány az egyre lesújtóbb járványhelyzetre, de nagyon úgy néz ki, hogy helyi szinten további korlátozások jönnek. Egy nap alatt csaknem 2700 új beteget regisztráltak, 25-en haltak meg és egyre kevesebb a szabad ágy az intenzív osztályokon. Orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a brit mutáns tarol, amelynek sokkal súlyosabb a lefolyása, mint a korábbi törzsnél, és mind több fiatal szorul ápolásra. Emiatt sürgős műtéteket kell elhalasztani. Szakértők ugyanakkor nem értik, Bécs, Alsó-Ausztria és Burgenland miért csak pár napra szigorít be. Pláne, mert Tirolban pl. már kimutatták a brit törzs újabb változatát. Így a tartomány bizonyos körzeteit csak úgy lehet elhagyni, ha előtte megvizsgáltatja magát, aki menni akar. A bécsi polgármester már utalt arra, hogy alighanem meghosszabbítja a Húsvét időszakára elrendelt hatnapos zárlatot és valószínűnek tartja, hogy tovább tart a távoktatás is. Idetartozik, hogy most csütörtöktől a három tartományban csak gyorsteszt elvégzése után lehet belépni az üzletekbe. A nehéz helyzet ellenére a fővárosban fel kellett oszlatni több házibulit is.

Financial Times

A Morgen Stanley befektetési alapkezelő fő globális stratégája úgy látja , hogy Oroszországnak meg sem kottyannak a pár napja meghirdetett uniós szankciók, miután Putyin rendszerét csak megedzették a korábbi hasonló intézkedések. Az EU most azért kívánta büntetni Moszkvát, mert úgy ítéli meg, hogy az hackertámadásokat, gyilkosságokat és más provokációkat hajt végre külföldön, odahaza pedig elfojtja az elégedetlenséget. Ruchir Sharma szerint azonban az elnököt hiába tekintik sokan kiszámíthatatlan autokratának, valójában nagyon is odafigyel a makrogazdaságra. Éppen ezért az országot felvértezte a külső nyomás ellen a 2014-es nyugati megtorló lépések után. Gazdaságpolitikája nagyon is ortodox, szemben például azzal, amit Erdogan művel. A költségvetés hiánya mindössze a GDP 14 százlékát át teszi ki, a tartalékok jelentősek, akárcsak a fizetési mérleg többlete. Eredményes volt az infláció elleni harc, így bőven van lehetőség kamatcsökkentésre. Ebből következtében a járvány okozta visszaesés jelenleg csupán 3,5 százalékos. Az ország nincs annyira kiszolgáltatva az olajárak változásainak sem, mert a hatalom a jobb időkben félretett pénzt, és ez stabilizálja mind a gazdaságot, mind a rubel árfolyamát. Azon felül egy sor ágazatban, így a mezőgazdaságban felfuttatták a hazai termelést, hogy ne függjenek a külföldi szállítóktól. És a lakosság nagyobbik része értékeli a stabilitást, helyesnek tartja az irányvonalat. Ezért a nyugatnak a hét éve érvényben lévő szankciók ellenére többet kell tennie, ha meg akarja rendíteni az orosz erőd falait.

Yahoo/AP

Az Auschwitzi Emlékmúzeum idáig leginkább akkor szólalt meg, amikor valaki tagadta a holokausztot, vagy mentegetni próbálta a népirtást, ám most határozottan visszautasította a New Yorker egyik cikkét , amely azt írta, hogy a jelenlegi lengyel kormány három millió zsidó gyilkosait igyekeznek felmenteni. Lengyelországban nemrégiben törvény útján mondták ki: bűncselekménynek számít, ha bárki bele akarja rángatni a lengyeleket a háború idején elkövetett bűnökbe. A mostani, inkriminált cikk szerzője, Masha Gessen, orosz-amerikai újságíró, akinek több családtagja is odaveszett a lágerekben, azt kifogásolta, hogy a minap a bíróság elmarasztalt két történészt, mivel azok bűnösnek minősítettek egy néhai polgármestert. Az egykori elöljáró megítélése nem egyértelmű, mert egyesek szerint felelős volt a falujában több üldözött haláláért, ám akadt, akinek segített. Az auschwitzi intézmény igazgatója szerint a tengerentúli folyóirat hazugságot állít és eltorzítja a történelmi tényeket. Véleményével egyetért az Amerikai Zsidó Kongresszus vezetője is, aki úgy nyilatkozott, hogy az írás rágalmaz, mert a táborokat csakis a németek hozták létre és tartották fenn. A jelentés hozzáteszi, hogy az áldozatok nagy részét a megszálló csapatok ölték meg, a földalatti hadsereg ellenállást fejtett ki, az állam pedig soha nem kollaborált az elfoglalt országban. Ugyanakkor az akkori események kényes témának számítanak, mert a nacionalista kormány folyamatosan a lengyelek hősiességét sulykolja és cáfol minden bűnrészességet.

Süddeutsche Zeitung

Fő az osztrák kancellár és a nagyobbik kormánypárt feje, mert nagyon úgy néz ki, hogy másfél éve bunda előzte meg az akkor létrehozott állami holding, a ÖBAG vezetőjének kinevezését. A rendőrség ugyanis helyre tudott állítani egy sor olyan SMS-t, amelyet az érintett, Tohams Schmid ugyan törölt a mobiltelefonjáról, ám azt bizonyítják, hogy az egész pályázat formális volt, sőt a feltételeket maga a későbbi vezérigazgató határozta meg, saját magára szabva azokat. Sőt, akkor még a pénzügyi tárca főtitkáraként, előre eldönthette azt is, hogy kik legyenek a felügyelő bizottságban. Kurz azt üzente neki, hogy azt csinál, amit csak akar. Emiatt mostanság érthető nyugtalanság tapasztalható a Néppárt háza táján. A nyomozás egyébként az Ibizagate után, egy névtelen feljelentés alapján indult meg. Az ÖVP mindenesetre tagad, miközben a pénzügyminiszter ellen is zajlik vizsgálat – vesztegetés gyanújával. Az ellenzék ugyanakkor azzal vádolja a korábbi néppárti-szabadságpárti koalíciót, hogy az előre leosztotta a posztokat.

Neue Kronen Zeitung