Penészes, koszos sütödét záratott be a Nébih Dunaharasztiban (Videó)

Egyelőre finoman szólva kusza a kormány klíma- és természetvédelmi akciótervének hulladékhasznosításra vonatkozó végrehajtása.

A kormány nemrég rendeletben szabályozta az új hulladékhatósági jogköröket. Eszerint ilyen szerv alakul minden megyei kormányhivatalban, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM), az országos és budapesti témák a Pest Megyei Kormányhivatalhoz tartoznak, a radioaktív ügyeket pedig a Baranya Megyei Kormányhivatal viszi. Kissé zavaró módon a szaktárca és a Pest megyei egység is "országos illetékességet" kap. Ám a szabályok szakértők szerint pontosan elkülönítik a két szereplő feladatait. A minisztérium intézi például a termékdíj-ügyeket. Bár a hulladékhatóságok, voltaképp változatlanul, a megyei kormányhivatalokon belül alakulnak, kibővített engedélyezési és ellenőrzési jogköröket kapnak. A kormány az új hatóság fő feladatául az illegális szemétkupacok felszámolását szabta. Ám szakértők figyelmeztetnek, hogy a határozatokat, amiként eddig, úgy a jövőben is a kormányhivatal állítja ki. Vagyis az, hogy a szintén - számos szakmai tiltakozás dacára - e szervhez tagolt környezetvédelmi hatóság mellett egy másik hivatal is alakul, nem feltétlenül gyorsítja az ügyintézést, sőt. Tisztázatlan az új hulladékhatóságok megalakulásának időpontja is. Bár erre a - botrányos előzmények után elfogadott - törvény és a nemrég megjelent, kapcsolódó rendelet sem tartalmaz külön határidőt - vagyis az új szabályok a kihirdetéssel vagy röviddel utána hatályba léptek -, jelenleg még nincsenek hulladékhatóságok. Szakmai körökben július 1-i kezdő időpontot hallottunk (ilyen kitétel azonban az eddig megjelent szabályokban nincs). Tisztázatlan a - szintén övezett - állami NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő jövője is. Szakértők leszögezik, hogy a 2023-tól tervezett koncessziós rendszerben a kukaholding számos jelenlegi feladata - így például a begyűjtött települési hulladék tulajdonjoga - a leendő koncesszorra száll. Ráadásul a vonatkozó törvény már most elvonja az NHKV sokat bírált hatóságszerű tevékenységét azzal, hogy a települési hulladékszállítók működéséhez elengedhetetlen úgynevezett megfelelőségi véleményt immár a Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltatási Hivatal állítja ki. Az új szabály koncessziós fejezete többször említést tesz egy, a koncesszortól különálló "koordináló szervről" is, amely például a hatósági kukadíjakat számlázná. Ez a szerv jelenleg - öt évvel ezelőtti megalakulása óta - az NHKV. Forrásunk - vonatkozó végrehajtási rendelet híján - el tudta képzelni, hogy a koncessziós időszakban az addigra erősen kiüresített NHKV megmarad a szemétdíjak számlázására-behajtására, de a jövőben bármely más felet - akár egy hatóságot vagy a koncesszort - is kijelölhetik koordináló szervként például a számlázásra. Bár az egyszer használatos műanyagokat július 1-től bizonyosan betiltják, egyelőre az ennek részleteit tisztázó, végleges végrehajtási rendelet is várat magára. Amiként a szintén 2023 közepétől tervezett italospalack-visszaváltási rendszerről sem tudni, pontosan hol, mely formában, mely termékekre és mennyit fizetnek majd.