A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője állítja, hogy a Kádár-rendszerben nem üldözték így halálra az embert, és talán nem is loptak ennyire, mint az Orbán-rendszerben. A hatalom tevékenységét ördögi cinizmusnak tartja.
Moszkva szerint ők csak válaszoltak Helsinkinek orosz diplomaták korábbi kiutasítására, de a fő ok az északi ország NATO-csatlakozása és Ukrajna fegyverekkel való támogatása lehet, ahogy azt korábban bejelentették.
Két vödörnyi penészes alapanyagot, koszos berendezéseket, és nem nyomon követhető élelmiszereket találtak az ellenőrök.
Tucatnyi egyenruhás vetett véget a Madách téri sorban állásnak, és még félmilliós bírságot is kiszabtak, mert a rendőrök szerint sokan az utcán ettek.
Bírósági ítélet tette helyre a Sára Botond vezette önkormányzatot, egyelőre nem zárathatják be a civil szervezeteknek otthont adó Aurórát. A 8. kerület sokadszorra fut neki a szórakozóhely felszámolásának.
A roma diákok szegregált oktatása miatt bezárják a kaposvári Pécsi úti általános iskolát - írta a Sonline.