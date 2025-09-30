Iványi Gábor szerint az Orbán-kormány a MET-iskolák és a hajléktalanszálló után a hajléktalankórházat és a Wesley főiskolát is be akarja záratni

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője állítja, hogy a Kádár-rendszerben nem üldözték így halálra az embert, és talán nem is loptak ennyire, mint az Orbán-rendszerben. A hatalom tevékenységét ördögi cinizmusnak tartja.