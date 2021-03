Nanduk tartanak rettegésben egy nyugat-londoni lakótelepet

Akár húszan is lehetnek, zavar és riadalom jár a nyomukban.

A strucchoz nagyon hasonló madarak képesek akár 80 km/h-s sebességgel futni és elérhetik a másfél méteres magasságot. Most a helyi rendőrség stratégiát dolgozott ki az elfogásukra. Először megpróbálták megkeresni a tulajdonosaikat, de mivel azokat nem találták, így arra a következtetésre jutottak, hogy vadon élő példányokról lehet szó. Angliában egyébként nem kell engedély a tartásukhoz. A helyi hatóságok szóvivője, Christian Gottmann azt kérte a lakosságtól, ne közelítsék meg az állatokat, mert agresszívek, ha sarokba szorítják. "Sajnos kaptunk bejelentéseket kutyák és szarvasok megtámadásáról, ezért kérjük, hogy a kutyatulajdonosok legyenek éberek, amikor sétálnak" - tette hozzá. Elmondta azt is, hogy a szabadon tartózkodó madarak száma nem ismert, de becsléseik szerint akár húsz egyed is London külvárosának utcáin bolyonghat - írja beszámolójában a BBC.