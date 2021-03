Bayer Zsolt: a főpolgármester egy kretén

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Választási Bizottság után újabb fontos pozíciót nyert el Patyi András.

Áder János államfő a Kúria elnökhelyettesévé nevezte ki Patyi Andrást. A kinevezésről szóló dokumentumot hétfőn adta át a köztársasági elnök a Sándor-palotában. Az átadáson az MTI tudósítása szerint Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Varga Zsolt András, a Kúria elnöke és Haszonicsné Ádám Mária, a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) főigazgatója is részt vett. Patyi András korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, illetve a Nemzeti Választási Bizottság elnöke volt. A „bírságbajnok” jelzőt Orbán Viktor kormányfőtől kapta , miután az NVB elnökeként a 2018-as parlamenti választások előtt Patyi bírságot szabott ki a szabálytalanul kampányoló Orbán Viktorra. Orbán a győzelme után még egy videót is közzétett, amin végig gúnyolja a szerencsétlenül mosolygó elnököt. Patyi, a független NVB elnöke akkor bocsánatot is kért tőle azért, amiért teljesítette kötelességét.