A „bírságbajnok” Patyi András lett a Kúria elnökhelyettese

A fővárosi önkormányzat él minden jogorvoslati lehetőséggel.

A főváros mindaddig nem költözteti ki a hajléktalan ellátó egészségügyi központot a Szabolcs utcai épületből, amíg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt., illetve a kormány nem ajánl helyette egy megfelelő színvonalú, kórházként is használható csereingatlant, illetve amíg ott nem alakítjuk ki a zökkenőmentes átálláshoz szükséges feltételeket – mondta a Népszavának Karácsony Gergely főpolgármester, aki a mai intézményben tartott állománygyűlésről távozva azt is elmondta, hogy a kórház rendkívül elhivatott szakmai stábbal rendelkezik, amit nem engednek szétverni. A városvezető hangsúlyozta: addig nem adják át az épületet, amíg biztosak nem lehetnek abban, hogy a fővárosi hajléktalanellátás pótolhatatlan intézménye biztos helyen, megfelelő körülmények között működhet tovább. Ennek érdekében minden jogorvoslati lehetőséget megragadnak. Mint arról korábban beszámoltunk a Szabolcs utcai hajléktalankórház kialakításáról a kormány és a főváros együtt döntött még 2011-ben. Az épületet az állam biztosította, az intézmény kialakítását az önkormányzat vállalta. Az akkor már évek óta üresen álló Szabolcs utcai kórház egyik épületét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. adta bérbe a fővárosnak a Belügyminisztériummal kötött megállapodás keretében. A Belügyminisztérium támogatásával egy 50 ágyas krónikus belgyógyászati és egy 23 ágyas ápolási osztályt alakítottak ki, illetve az épületben egy lábadozó részleg és egy 150 fős hajléktalanszálló is működik. A szerződés értelmében legkorábban 8 év múltán volt felbontható a bérleti szerződés. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nem is késlekedett, az első lehetséges időpontban felmondta a bérleti szerződést arra hivatkozva, hogy irodaházat alakítanának ki az épületből egy minisztériumi háttérintézmény számára.ez az intézmény az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI), amelynek korábbi belvárosi ingatlanát 2017-ben feltűnően olcsón szerezte meg egy Habony Árpád köreihez sorolt grúz-izraeli üzletember. A cég vállalta, hogy határozatlan ideig bérbe adják az irodákat az OGYÉI-nek. Úgy tűnik, a NER-oligarchának most sürgetővé vált, hogy birtokba vegyék a Four Seasons hotellel szomszédos épületet. „A felújított épületben 345 millió forint közpénzből alakítottak ki modern egészségügy központot és most újfent sok közpénzből alakítják át irodaházzá, hogy egy olyan intézményt költöztethessenek ide, amelyet Habony Árpád köre túrt ki a belvárosi központjából”– mutatott rá Karácsony Gergely, aki ismételten elmondta, hogy kevés alkalmatlanabb idő van kórházbezárásra, mint egy tomboló járvány. Ahogy arról FB posztjában Győri Péter a BMSZKI volt szakmai vezetője beszámolt: az épületben lévő kórtermek felszereltsége vetekszik sok fővárosi kórházéval. A kórtermek és a rendelők jól felszereltek, az épület teljes egészében akadálymentes, az épület minden szintjén a kor igényeinek megfelelő megfigyelő helyiségek szolgálják az ott dolgozókat és a betegeket, sőt egy kisebb konferenciaterme is van a továbbképzésekhez és a szakmai megbeszélésekhez. A városvezető és a szakember szavai egybecsengenek akkor, amikor azt mondják: a korszerű és a fővárosi egészségügyi ellátásban járványidőszakon kívül is pótolhatatlan szerepet játszó kórház bezárása és az épület irodává alakítása „nem minősíthető másnak, mint átgondolatlan és barbár rombolásnak, az adófizetői pénzek elpocsékolásának, a sehol máshol ilyen ellátáshoz nem jutó, legelesettebb emberek útszélre dobásának”.