A „fittebb” vírusmutánsok miatt még újabb típusú oltások jöhetnek

Tudósok szerint a világ aluloltott részein fejlődhet ki a jelenlegi vakcináknak ellenálló mutáció, de az oltóanyag fejlesztés gyorsabb lehet.

Különböző, a járványban érintett szakterületek kutatóinak konszenzusos véleménye szerint egy éven belül új oltásokra lehet majd szükség a koronavírus ellen – írja a The Guardian . A lap cikke szerint a világ aluloltott részein kifejlődhet egy, a jelenlegi vakcináknak ellenálló mutáció. Az új vírus elleni vakcina fejlesztése azonban zökkenőmentesebb lehet. A know how ugyanis már adott, így a fejlesztés sokkal kisebb költségű és gyorsabb lesz, és addigra már a gyártókapacitások is kiépülnek, így a második generációs vakcinákat azonnal nagy mennyiségben tudják majd előállítani. Az Emberek Vakcinaszövetsége (Peolple's Vaccine Alliance) nevű ernyőszervezet felmérést végzett 28 ország 77 szakértőjének megkérdezésével. A válaszadók kétharmada vélte úgy, hogy egy éven belül hatástalanná válhatnak az első generációs koronavírus-oltások, és 88 százalékuk értett egyet azzal, hogy a sok országra jellemző alacsony átoltottság új, ellenállóbb mutációk létrejöttére ad lehetőséget.