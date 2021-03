Elérhetetlen az oltásra váró kismamák igazolásmintája

A hétvégén is tapasztalt oltási káosz után, most az Országos Kórházi Főigazgatóság oldala mondta fel a szolgálatot.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKF) közzétett egy igazolásmintát, amivel a kismamák igazolhatják jogosultságukat az oltópontokon – számolt be a 24.hu kedden. Csakhogy a letölthető dokumentum nem tölthető le az OKF oldalán, ahol a „szoptatási igazolásminta kiadása védőnők részére” linkre lehetne kattintani. Helyette, annak helyén

beszámolt

Pedig a letöltendő dokumentumot a védőnőnek kellene kitöltenie, ezzel igazolva, hogy aki kéri az oltást, még szoptat. A kismamáknak emellett kell egy beutaló a háziorvostól is, valamint a szülésről szóló, egy évnél nem régebbi zárójelentést is be kell mutatniuk. Azoknak pedig, akik még a szülés előtt állnak, a várandósgondozási kiskönyvet kell magukkal vinniük az oltásra. Amint arról a Népszava a hétvégénhosszú sorok, kaotikus jelenetek alakultak ki Semmelweis Egyetem oltópontjain. Mint korábban megírtuk , március 27-től soron kívül, extra oltópontokon kaphatnak oltást a várandósok és a kismamák, miután a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) engedélyezte számukra a koronavírus elleni oltás beadását. A kormányzati tájékoztatóoldal híre szerint Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorban azt mondta: a várandósok a háziorvossal vegyék fel a kapcsolatot, mivel ő fogja megszervezni nekik az oltást. Hozzátette: