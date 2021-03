Csecsemőpornó-képeket is letöltött, letöltendő börtön vár rá

A gyermekpornográfiával vádolt 32 éves férfi a bűncselekményhez kapcsolódó felvételeket küldözgetett pedofil hajlamú barátainak.

Börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, a közügyek gyakorlásától való eltiltását, valamint a lefoglalt bűnjelek elkobzását szorgalmazza a Bonyhádi Járási Ügyészség egy 32 éves gyermekpornográfiával vádolt férfival szemben – olvasható az ügyészségi portálon. Az egyébként büntetlen előéletű vádlott több ezer ilyen – tizennyolcadik életévét be nem töltött személyekről készült – felvételt tárolt otthoni számítógépén. A férfi 2020. június 15-ét megelőzően a lakásán, egy böngészőprogram telepítését követően 189 alkalommal az úgynevezett dark web-ről több ezer, kiskorúakról készült fotót és videót töltött le. A felvételeken a 14. életévüket be nem töltött, többségében kisgyermek korú, de több esetben még csak csecsemő korú sértettekkel ismeretlen személyek, főként férfiak, súlyosan szeméremsértő szexuális cselekményeket végeznek. Az ügyészek szerint a vádlott ezen túlmenően más, ismeretlen személyazonosságú, pedofil hajlamú személlyel is baráti kapcsolatot tartott fenn az interneten keresztül. Közülük háromnak 2019. augusztus 20-án e-mailen küldött 47 darab, gyermekpornográfiához kapcsolódó, de pornográfnak nem minősülő felvételt, továbbá 96 darab olyan kép- illetve videofelvételt, amelyeken minden kétséget kizáró módon felnőttkorú személyek szexuálisan bántalmaznak kiskorú, többnyire 14 év alatti sértetteket. A vádhatóság azt is indítványozta, a bíróság a vádlottat végleges hatállyal tiltsa el bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.