Botrány! Beragasztották a csecsemők száját a nővérek

A szaúd-arábiai Taif város gyermekklinikáján egy éven belül ez a második eset, hogy az osztályon dolgozó nővérek ragasztószalaggal fogták be csecsemők száját, hogy ne sírjanak. Volt olyan gyermek, akinek a cumiját is a szájába ragasztották - számolt be a Bors.