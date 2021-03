Olaszország szigorít a beutazás feltételein

Alex Salmond új párttal kavarta fel a skóciai politikai állóvizet. A függetlenség élharcosa saját utódjának tett keresztbe a közelgő tartományi választás előtt.

Új frontot nyitott egykori jóbarátjával, szövetségesével, tanítványával, Nicola Sturgeon skót miniszterelnökkel szemben Alex Salmond. A 66 éves politikus azzal lepte meg a közvéleményt, hogy röviddel a május 6-ra kiírt tartományi választás előtt új politikai pártot hozott létre, "Alba Party" néven, amelynek "Alba" előtagja Skócia kelta nevére utalt. Politikai megfigyelők továbbra is csak találgatják, hogy a kedélyek megbolygatásán és természetesen saját féktelen becsvágyának kielégítésén kívül mi célt szolgál Salmond kezdeményezése? A múlt csütörtöki pártalapításról szóló bejelentés bizonyosan megváltoztatta a tartományi választás dinamikáját. Míg alig néhány hónappal ezelőtt a Nicola Sturgeon vezette Skót Nemzeti Párt biztos befutónak tűnt, most a függetlenségi törekvések támogatóinak voksai megoszlanak az SNP és az Alba között. Várakozások szerint az SNP továbbra is megnyeri a nemzetgyűlés 73 egyéni mandátumának túlnyomó többségét, de a regionális listákon elérhető 56 helyből viszonylag kevésre van esélye. Alex Salmond új alakulata kizárólag az arányos képviselet elvén alapuló voksokra tart igényt Skócia észak-keleti részén. Számítások szerint a listás szavazatok 7 százalékára van szüksége ahhoz, hogy parlamenti mandátumokhoz jusson. A szigetország legfőbb közvélemény-kutatási orákuluma, Sir John Curtice politológus szerint "ez nem lehetetlen, ám általánosságban az Alba előtt hatalmas kihívások tornyosulnak". Az új párt sanszai a veterán Alex Salmond megingott népszerűségének romjain nyugszanak. A 2014-es függetlenségi népszavazáson 55,3-44,7 százalékos arányban alulmaradt volt tartományi miniszterelnököt múlt évben tisztázta a bíróság, miután tizenhárom nő tett ellene feljelentést zaklatás, közülük egy pedig nemi erőszak vádjával. Népszerűsége még most is eléri a 14 százalékot, noha maga is bevallotta, hogy "nem angyal". Vonzerejét jelzi, hogy két nap alatt hat aktív vagy volt SNP politikus, köztük a westminsteri frakció két tagja, illetve a tartományi végrehajtó bizottság két tagja igazolt át az Albához, sejtetve, milyen keserű "polgárháború" dúlhat a Skót Nemzeti Párton belül. Első nyilatkozataiban Alex Salmond úgy állította be, mintha őszintén tudomásul venné, Nicola Sturgeon vezeti majd a választások megfelelő kimenetele után alighanem gyorsan beinduló függetlenségi kampányt. A politikus elképzelhetőnek tartja, hogy Boris Johnson engedélyez egy újabb jogerővel bíró népszavazást. Ellenkező esetben a skót parlamentre vár egy "népfelkelés megszervezése". Míg a molesztálási ügyének lecsengése után főnixmadárként újjászületett Alex Salmond úgy érzi, pártja hasznos és megduplázza a skót szuverenitás kikiáltásának lehetőségét, Nicola Sturgeon világossá tette, hogy nem hajlandó a megbékélésre korábbi mentorával, aki csak tovább nehezíti sokat szenvedett női áldozatai életét.