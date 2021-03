Elhunyt Papp László biológus

Mindenki megnyugodhat, élelmiszerbiztonsági szempontból mindent rendben találtak a szakemberek.

A tavalyi húsvéti sonkateszt után idén az üveges tormákra irányult a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) figyelme, összesen 26 terméket vizsgáltak meg. A tormákat hagyományosan élelmiszerbiztonsági és -minőségi vizsgálatoknak vetették alá, minden termék esetében megvizsgálták azok ólom-, kadmium-, összes cukor és rosttartalmát, továbbá a növényvédőszer-maradékok ellenőrzése és több tormánál az allergének vizsgálata sem maradt el. "A termékek tartósítószer (szorbinsav) tartalmának vizsgálata ugyan még folyamatban van, de már az eddigiek alapján is elmondhatjuk: élelmiszerbiztonsági szempontból minden rendben a tormákkal" – írja közleményében a Nébih. A termékek jelölésvizsgálata során ugyanakkor már számos problémával találkoztak a hatósági felügyelők. Gond volt többek között a megkülönböztető jelölésekkel, valamint az összetevők és a tápérték feltüntetésével is. "A jelölési hibák miatt 15 termék esetében hatósági eljárás indult, amelyek várhatóan összesen 600 ezer forint értékű élelmiszer-ellenőrzési bírság kiszabásával zárulnak. Emellett a szakemberek kötelezik az előállítókat és forgalmazókat a jogsértések megszüntetésére, a jelölési hibák javítására." A Nébih kiemeli, a vizsgált 26-ból 18 terméket két hazai gyártó állított elő, így náluk a teszt kiegészítéseként helyszíni ellenőrzést is tartottak a hatósági felügyelők. Az egyik előállítónál szakemberek feltárták, hogy az üzem adalékanyagokat, fűszerkivonatokat és egyéb dúsító összetevőket is tartalmazó, úgynevezett összetett anyagot használ a termékei gyártásához. Bár a keverék összetevői az idők folyamán megváltoztak, ezeket hét termék jelölésén nem vezették át.