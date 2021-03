Karácsony levélben fordult Mager Andreához

Megerősítette, addig nem költözik a fővárosi hajléktalankórház, amíg megfelelő ingatlant nem kap helyette.

Együttműködést vár a kormánytól a XIII. kerületi Szabolcs utcai kórház méltó elhelyezése érdekében a főpolgármester. Karácsony Gergely levélben fordult a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhez, amelyben leszögezte:

A városvezető szerint eljött az a pont, amikor el a kormánynak is el kell dönteni, hogy a legkiszolgáltatottabb, beteg emberek érdekeit nézik, avagy ismét a kiváltságos kevesek további gazdagodását szolgálják. Karácsony Gergely hangsúlyozta: megvédik a legkiszolgáltatottabb emberek egészségét, emberi méltóságát, küzdenek a koronavírus-járvány ellen, óvják a budapesti kórházak teherbíróképességét, és "hasonló világos állásfoglalásra" kéri a minisztert valamint a kormány tagjait is. A főpolgármester úgy fogalmazott:

Tegnap Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának azt mondta az intézményben tartott állománygyűlés után, hogy a kórház rendkívül elhivatott szakmai stábbal rendelkezik, amit nem engednek szétverni. Mint arról korábban beszámoltunk a Szabolcs utcai hajléktalankórház kialakításáról a kormány és a főváros együtt döntött még 2011-ben. Az épületet az állam biztosította, az intézmény kialakítását az önkormányzat vállalta. Az akkor már évek óta üresen álló Szabolcs utcai kórház egyik épületét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. adta bérbe a fővárosnak a Belügyminisztériummal kötött megállapodás keretében. A Belügyminisztérium támogatásával egy 50 ágyas krónikus belgyógyászati és egy 23 ágyas ápolási osztályt alakítottak ki, illetve az épületben egy lábadozó részleg és egy 150 fős hajléktalanszálló is működik. A szerződés értelmében legkorábban 8 év múltán volt felbontható a bérleti szerződés. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nem is késlekedett, az első lehetséges időpontban felmondta a bérleti szerződést arra hivatkozva, hogy irodaházat alakítanának ki az épületből egy minisztériumi háttérintézmény számára. Mint ahogy ezt a Népszava elsőként megírta , ez az intézmény az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI), amelynek korábbi belvárosi ingatlanát 2017-ben feltűnően olcsón szerezte meg egy Habony Árpád köreihez sorolt grúz-izraeli üzletember. A cég vállalta, hogy határozatlan ideig bérbe adják az irodákat az OGYÉI-nek. Úgy tűnik, a NER-oligarchának most sürgetővé vált, hogy birtokba vegyék a Four Seasons hotellel szomszédos épületet.