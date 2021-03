U21-es Eb: Teljesen téves felfogás

Chris Thompson svájci szponzora, az On megengedte a hosszútávfutónak, hogy egy rivális márka cipőjében versenyezzen. A döntéssel mindkét fél jól járhatott.

Múlt pénteken rendezték Nagy-Britanniában a maratonfutók válogatóját a tokiói ötkarikás játékokra. A versenyt a 39 éves Chris Thompson nyerte, aki 2 óra 10 perc és 52 másodperc alatt teljesítette a távot, időeredménye pedig 38 másodperccel volt jobb, mint az olimpiai szint. A brit hosszútávfutó a svájci On szponzoráltja, a sportszergyártó azonban megengedte sportolójának, hogy egy rivális termékében álljon rajthoz, amennyiben leragasztja a cipőn a márkajelzést. „A legújabb hosszútávfutó cipőnk prototípusa fejlesztés alatt áll, a kutatás-fejlesztési csapatunknak a vártnál kissé tovább tartott annak tökéletesítése. Ez gyakran előfordul egy új generációs termékcsalád gyártásakor – mondta az On szóvivője a Telegraph című brit lapnak. – Chrisnek ezért egy olyan alternatív futócipőben kellett versenyeznie, amely nem a miénk. Ez lehetővé tette számára, hogy egy új generációs cipőben versenyezzen, amíg az On arra készül, hogy piaca dobja saját termékét. Az Onnál elsősorban sportolóinkkal törődünk. Úgy gondoljuk, hogy az olimpiai álmot semmilyen okból sem szabad veszélyeztetni, ezért a legjobb tudásunk szerint segítettünk Chrisnek egy ideiglenes megoldás megtalálásában.” „Büszke vagyok arra, hogy egy olyan céggel dolgozhatom, akik törődnek azokkal a sportolókkal, akikkel együtt dolgoznak. Nem tudom ezt nekik eléggé megköszönni” – mondta Thompson, akinek nemcsak amiatt marad emlékezetes a múlt hét, mert sikerült kvalifikálnia magát az ötkarikás játékokra, hanem azért is, mert néhány nappal a verseny előtt a korábbi középtávfutó olimpikon, Jemma Simpson életet adott Theo névre hallgató közös gyermeküknek. Thompson – aki a 2010-es Európa-bajnokságon 10 ezer méteren ezüstérmet nyert – választása, mint más korábbi verseny esetében is a Nike Vaporfly Next% elnevezésű cipőjére esett, amely akár négy-öt százalék előny is biztosíthat használója számára más, „hagyományos” modellekhez képest – mindez pedig egy maratonon akár több percnyi javulást is eredményez. A cipő kialakításának köszönhetően olyan hatást kelt, mintha a futók egy gyenge, 1-1,5 százalékos lejtőn futnának. A pénteki válogatón számos szponzor nélküli sportoló is rajthoz állt, közöttük a Vaporfly Next% volt a legnépszerűbb cipő, ami nem csoda, lévén a Nike letarolta a piacot a csodacipőjével. Ugyanakkor már mások is beszálltak a „fegyverkezési versenybe”, többen az Adidas, az Asics és a New Balance termékeiben álltak rajthoz, amelyek szintúgy szénszálas technológiával készültek. A Nike évek óta élen jár a hosszútávfutók számára gyártott cipők esetében, mindez elsősorban a speciális talplemeznek, valamint a kivételes energia-visszanyerést biztosító habszivacsnak köszönhető. A kenyai Eliud Kipchoge 2019-ben a Nike Alphafly cipőjében futotta le 1 óra 59 perc és 40 másodperc alatt a maratoni távot Bécsben. Az olimpiai és világbajnok atléta a világon elsőként került két óra alá a 42,195 kilométeren, igaz ez eredmény nem hivatalos világcsúcs, ráadásul a cipő nem is felel meg az új előírásoknak. Hasonló cipőben a nőknél egy nappal később a kenyai Brigid Kosgei döntötte meg a világrekordot, amikor 2 óra 14 perc 4 másodperc alatt teljesítette a chicagói maratont.

Ezen cipők betiltását sok szakértő és kutató követelte, de ez nem történt meg, sőt, folyamatosak a fejlesztések. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) tanácsa az új generációs termékek megjelenésére úgy reagált, az utcai viadalokon használt cipők talpa nem lehet vastagabb négy centiméternél, illetve abba nem szabad egynél több merevítőt beágyazni. Illetve csak olyan cipőben lehet versenyezni, ami a versenyt megelőző legalább négy hónapban kapható a boltokban vagy az online áruházakban, azaz a legnagyobb sztárok sem használhatnak prototípusokat.

Mindenesetre Sebastian Coe, a WA elnöke szerint az új cipők sok világcsúcsot hozhatnak majd az olimpián. „Bízom abban, hogy Tokióban számos világrekord megdől majd, mert ez minden generációban megtörténik. Nyilvánvaló, hogy a sportszergyártók kreativitása is hozzájárul majd ehhez” – utalt a legújabb cipőfejlesztésekre.