Újraszámolt fizetések - 13 ezer forinttal kisebb a bruttó átlagkereset

A járványhelyzet és a húsvét miatt ismét megugrott az online bevásárlás iránti igény. A webáruházak most jobban állják a rohamot, de az ünnepekig már nem mindegyik tud szállítani.

Ideiglenesen 25-re korlátozta az egyszerre rendelhető termékfajták számát a múlt héten a Kifli.hu. A Budapesten és környékén, illetve a Balaton fővároshoz közel eső településein élelmiszerházhozszállítást végző cég weboldalán a pandémiás időszakban egy vásárló naponta csak egy rendelést adhat le. A vevőknek kiküldött magyarázat szerint erre azért volt szükség, mert ugyan már kétszer akkora rendelésszámot tudnak teljesíteni, mint egy éve, de a járvány harmadik hullámában példátlan mértékben megnőtt az igény az online vásárlásra, ezért jobban el kell osztaniuk erőforrásaikat. Megkeresésünkre a Kifli.hu azt közölte: a kezdetekhez képest megduplázták központi munkatársaik számát, és jelenleg közel 100 fő dolgozik náluk. Napi 4 ezer vásárlót szolgálnak ki, az átlagos kosárérték 10-15 százalékkal emelkedett az utóbbi hónapban. Az ünnepi bevásárlás további növekedést eredményezne, de jelenleg a kapacitás határán van a Kifli.hu – fogalmaztak. A cég éppen a koronavírus magyarországi megjelenése előtt egy hónappal startolt el a hazai piacon, így immár féltucat olyan nagy élelmiszerbolt működik hazánkban, amelyeknél az interneten keresztül is be lehet vásárolni. A hipermarketek – például a Tesco vagy az Auchan - a hagyományos üzleteik mellett hoztak létre webes szolgáltatásokat, a Kifli.hu viszont kifejezetten az online élelmiszerkereskedelemre jött létre. A terület forgalma már a pandémia előtt is évi 18-20 százalékkal bővült, de ez korábban főként annak volt köszönhető, hogy az élelmiszerházhozszállítás gyakorlatilag a nulláról indult a 2000-es évek elején Magyarországon, a hiperláncok pedig csak az elmúlt évtizedben kapcsolódtak be. A tavaly tavaszi kijárási korlátozások, és bevásárlási láz azonban hatalmasra duzzasztotta az online bevásárlás iránti igényeket. Olyannyira, hogy bizonyos időszakokban rendelést sem lehetett leadni a webáruházakban, mert minden kiszállítási időpont betelt. Kérdésünkre, hogy ez most, a harmadik hullámban is előfordulhat-e, az alapesetben 4 órán belüli kiszállítást ígérő Kifli.hu azt írta: aznapra igen, de 1-2 napra előre általában sikerül a vásárlóknak időpontot találniuk. Valóban: kedd délutáni próbálkozásunkkor az oldalon már egyetlen szabad időpontot sem találtunk, szerda reggel viszont nyílt egy délutáni időablak, így már aznap megkaptuk volna megrendelésünket. A tavaly augusztus óta az egész ország területére szállító Auchan szintén a megrendelések számának növekedését érzékeli - sőt, a felfutás a tervekhez képest is nagyobb. Áruellátási gondokra azonban nem számítanak, a megrendeléseket pedig általában 2-3 nap alatt tudják teljesíteni. Honlapjukon ugyanakkor kedden már az az üzenet fogadta a vásárlókat, hogy ha március 29. és április 1. között adják le megrendelésüket, az már csak a húsvéti ünnepek után fog megérkezni. Budapestre keddi próbálkozásunkkor már csak 8 nappal későbbi kiszállítással tudtunk volna vásárolni. Az viszont a cég közlése szerint nem fordulhat elő, hogy le sem lehet adni a megrendelést, hiszen a kiszállítási időpontok 10 napra előre foglalhatók. Vásárlási limitet ugyanakkor az Auchan is bevezetett: az ásványvizekből az eddigi 5 helyett csak 4 csomagot visznek ki vásárlónként. A Tesco arról számolt be érdeklődésünkre, hogy jelenleg nagyjából másfélszer annyi rendelést teljesítenek, mint egy évvel korábban, és közel maximális kapacitással dolgoznak. A koronavírus az online rendelt termékkosarak összetételére ugyanakkor nem volt jelentős hatással. Jellemzően továbbra is a nehezebb termékek - az állateledel, az ásványvíz, a babaápolási termékek -, és az otthoni sütés-főzés hozzávalói - a liszt, a cukor, a tészta - a legnépszerűbbek. A tisztítószerek, fertőtlenítők iránt is nagyobb lett a kereslet, de – mint rámutattak - ez nem kifejezetten az online rendelések sajátja. A Tesco tavaly 9 új településen tette elérhetővé házhozszállítási szolgáltatását, decemberben 60 új munkatárssal bővítettek. Az online üzletágban mintegy 700 emberrel, több mint 100 autóval az ország 20 városában szolgálják ki a vásárlóikat. Február óta az ország teljes területén elérhető a tavaly elindított, úgynevezett Tesco Doboz Webáruház szolgáltatás is, amely tartós élelmiszerek házhozszállítását biztosítja futárszolgálattal, 3-5 munkanapon belül. A Tesconál tapasztalataink szerint Budapestre kedden leadott rendelést már csak húsvét utáni kedden tudták volna teljesíteni. A cég áruházi átvételt javasol, ha a kiszállítási időpontok elfogytak, de két-három hétre előre még bőven lehetett házhozszállítási időpontot választani.