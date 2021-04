Selejtes lett 15 millió Jassen vakcina

Az Emergent Biosolutions munkatársai összecserélték a Johnson and Johnson vakcinájának gyártásakor az alapanyagokat.

Emberi hiba miatt nem felelt meg a minőségellenőrzésen a Johnson and Johnson (J&J) gyógyszeripari vállalata, a Janssen által kifejlesztett vakcina egyik amerikai szállítmánya - közölte a vállalat helyi idő szerint szerdán. Az AFP francia hírügynökség azt írja, hogy a J&J egyik beszállítója, az Emergent Biosolutions munkatársai összecserélték a vakcina gyártásakor az alapanyagokat, s ez 15 millió adag oltóanyagot érint. A hibát orvosolták és jelentették a hatóságoknak - közölte a gyógyszergyártó, hangsúlyozva, hogy teljesítették azt az ígéretüket, hogy március végéig 20 millió adag vakcinát szállítanak le az amerikai kormánynak. A The New York Times című amerikai lap megjegyzi, hogy J&J jelenleg hollandiai gyárából szállít oltóanyagot az Egyesült Államokba. A Janssen-féle vakcina egyetlen dózisból áll, és ezt engedélyezték harmadikként vészhelyzeti alkalmazásra az Egyesült Államokban. Az amerikai kormány egyelőre 100 millió adag megvásárlására kötött szerződést, de Joe Biden amerikai elnök közölte, hogy szeretné ezt a mennyiséget megduplázni.